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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/kabmin-obyavil-dva-dopolnitelnykh-vykhodnykh-v-mae-1050924140.html
Кабмин объявил два дополнительных выходных в мае
Кабмин объявил два дополнительных выходных в мае
Sputnik Абхазия
Согласно производственному календарю на 2024 год, опубликованному в ноябре прошлого года, в мае должно было быть 12 выходных дней. 29.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-29T18:01+0300
2024-04-29T18:01+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Кабинет министров Абхазии объявил два дополнительных выходных в мае. Об этом сообщается на сайте Кабмина."В целях рационального использования выходных и праздничных дней паспоряжением Кабинета Министров от 29 апреля 2024 года 10 мая (пятница) и 24 мая (пятница) объявлены дополнительными выходными днями", - говорится в сообщении.Согласно производственному календарю, в мае должно было быть 12 выходных дней. Четыре из них были связаны с праздниками - Днем труда 1 мая, Днем Победы 9 мая, Пасхой, из-за которой понедельник, 6 мая был объявлен выходным, и Днем памяти святого апостола Симона Кананита, который в республике отмечают 23 мая.
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Кабмин объявил два дополнительных выходных в мае

18:01 29.04.2024
© Sputnik / Акоп КущянКалендарь на первое мая
Календарь на первое мая - Sputnik Абхазия, 1920, 29.04.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
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Согласно производственному календарю на 2024 год, опубликованному в ноябре прошлого года, в мае должно было быть 12 выходных дней.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Кабинет министров Абхазии объявил два дополнительных выходных в мае. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
"В целях рационального использования выходных и праздничных дней паспоряжением Кабинета Министров от 29 апреля 2024 года 10 мая (пятница) и 24 мая (пятница) объявлены дополнительными выходными днями", - говорится в сообщении.
Согласно производственному календарю, в мае должно было быть 12 выходных дней. Четыре из них были связаны с праздниками - Днем труда 1 мая, Днем Победы 9 мая, Пасхой, из-за которой понедельник, 6 мая был объявлен выходным, и Днем памяти святого апостола Симона Кананита, который в республике отмечают 23 мая.
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