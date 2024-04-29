https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/kabmin-obyavil-dva-dopolnitelnykh-vykhodnykh-v-mae-1050924140.html

Кабмин объявил два дополнительных выходных в мае

Кабмин объявил два дополнительных выходных в мае

Sputnik Абхазия

Согласно производственному календарю на 2024 год, опубликованному в ноябре прошлого года, в мае должно было быть 12 выходных дней. 29.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-29T18:01+0300

2024-04-29T18:01+0300

2024-04-29T18:01+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Кабинет министров Абхазии объявил два дополнительных выходных в мае. Об этом сообщается на сайте Кабмина."В целях рационального использования выходных и праздничных дней паспоряжением Кабинета Министров от 29 апреля 2024 года 10 мая (пятница) и 24 мая (пятница) объявлены дополнительными выходными днями", - говорится в сообщении.Согласно производственному календарю, в мае должно было быть 12 выходных дней. Четыре из них были связаны с праздниками - Днем труда 1 мая, Днем Победы 9 мая, Пасхой, из-за которой понедельник, 6 мая был объявлен выходным, и Днем памяти святого апостола Симона Кананита, который в республике отмечают 23 мая.

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