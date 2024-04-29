https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/kovalev-protivostoyanie-mezhdu-rossiey-i-zapadom-ne-zakonchitsya-i-posle-pobedy-na-ukraine-1050924900.html

Ковалев: противостояние между Россией и Западом не закончится и после победы на Украине

Ковалев: противостояние между Россией и Западом не закончится и после победы на Украине

Sputnik Абхазия

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik рассказал... 29.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-29T18:25+0300

2024-04-29T18:25+0300

2024-04-29T18:25+0300

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Ковалев: противостояние между Россией и Западом не закончится и после победы на Украине Sputnik Абхазия Ковалев: противостояние между Россией и Западом не закончится и после победы на Украине

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik рассказал, почему Запад продолжает оказывать помощь Украине.Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что на заседании контактной группы в формате "Рамштайн" уведомил западных партнеров о сложной ситуации на фронте для украинских войск. Он добавил, что рассказал о текущих потребностях Украины в ракетах, боеприпасах и технике.Фронт "трещит по швам", вопрос только в том, как далеко зайдут украинские власти в своих требованиях к западным странам, отметил российский эксперт Игорь Ковалев."Тенденция на самом деле не очень хорошая, учитывая по тем заявлениям, которые мы слышали от западных лидеров. Поставляется все более и более дальнобойное вооружение, что, естественно, конфликт усложняет. Он никак не затухает, а только разрастается", - сказал Ковалев.Он отметил, что на Западе прекрасно понимают, что Украина банкрот и помощь, которая ей оказывается будет безвозвратной, но делается все это с целью ослабить ресурсы России."Запад прекрасно понимает, что это противостояние не между Россией и Украиной, а между Россией и коллективным Западом… Это противостояние на долгие годы, и оно не закончится даже после нашей победы на Украине", - отметил российский эксперт.

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россия, украина, европа, сша, противостояние, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио