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Лошади абхазских конезаводчиков заняли первые места на скачках в Краснодаре

Лошади абхазских конезаводчиков заняли первые места на скачках в Краснодаре

Sputnik Абхазия

На открытие скакового сезона на краснодарском ипподроме прибыла делегация из Абхазии во главе с советником президента по спорту Ахрой Ашуба. 29.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Лошади абхазских конезаводчиков Адгура Пачалия и Ахры Ашуба Апсны Голд и Джалил Грант заняли первое и второе места на скачках в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента. Джалил Грант получил "серебро" в забеге памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Он был проведен под патронажем президента Аслана Бжания, за приз в 200 тысяч рублей состязались 12 наездников. Мероприятие посетила делегация из Абхазии. В ее состав вошли советники президента, депутаты Парламента, сотрудники ведомств, ветераны ОВНА, добровольцы.По приглашению главы абхазской делегации Ахры Ашуба спортивное мероприятие посетили представители добровольцев и общественных организаций Осетии, Адыгеи, Карачаево-Черкесской республики, Союза казаков.Скаковой сезон на Краснодарском ипподроме длится с апреля по октябрь, в этом году запланировано 14 скаковых дней. В забегах принимают участие лошади английской чистокровной, арабской и ахалтекинской пород.

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