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Начался прием заявок на участие в Программе поддержки среднего и малого бизнеса
Начался прием заявок на участие в Программе поддержки среднего и малого бизнеса
Sputnik Абхазия
Программа поддержки среднего и малого предпринимательства утверждена постановлением Кабмина 29 февраля 2024 года. 29.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Прием заявок на участие в Программе поддержки малого и среднего предпринимательства начался в понедельник, 29 апреля. Прием будет осуществляться в офисе Государственного инвестиционного агентства по адресу: улица Пушкина, дом 16, бизнес-центр "Гудоу Плаза", третий этаж. Сроки подачи документов – до 17 мая включительно. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства утверждена Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия от 29 февраля 2024 года. Общая сумма на реализацию программы составляет 100 миллионов рублей.Подробнее о программе, форме заявки и порядке участия можно узнать на сайте Министерства экономики.
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Начался прием заявок на участие в Программе поддержки среднего и малого бизнеса
09:57 29.04.2024 (обновлено: 10:32 29.04.2024)
Программа поддержки среднего и малого предпринимательства утверждена постановлением Кабмина 29 февраля 2024 года.
СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Прием заявок на участие в Программе поддержки малого и среднего предпринимательства начался в понедельник, 29 апреля.
Принять участие в программе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Абхазии.
Прием будет осуществляться в офисе Государственного инвестиционного агентства по адресу: улица Пушкина, дом 16, бизнес-центр "Гудоу Плаза", третий этаж. Сроки подачи документов – до 17 мая включительно.
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства утверждена Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия от 29 февраля 2024 года. Общая сумма на реализацию программы составляет 100 миллионов рублей.
Подробнее о программе, форме заявки и порядке участия можно узнать на сайте
Министерства экономики.