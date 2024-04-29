https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/nachalsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-programme-podderzhki-srednego-i-malogo-biznesa-1050911130.html

Начался прием заявок на участие в Программе поддержки среднего и малого бизнеса

Начался прием заявок на участие в Программе поддержки среднего и малого бизнеса

Sputnik Абхазия

Программа поддержки среднего и малого предпринимательства утверждена постановлением Кабмина 29 февраля 2024 года. 29.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-29T09:57+0300

2024-04-29T09:57+0300

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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Прием заявок на участие в Программе поддержки малого и среднего предпринимательства начался в понедельник, 29 апреля. Прием будет осуществляться в офисе Государственного инвестиционного агентства по адресу: улица Пушкина, дом 16, бизнес-центр "Гудоу Плаза", третий этаж. Сроки подачи документов – до 17 мая включительно. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства утверждена Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия от 29 февраля 2024 года. Общая сумма на реализацию программы составляет 100 миллионов рублей.Подробнее о программе, форме заявки и порядке участия можно узнать на сайте Министерства экономики.

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