https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/novyy-pamyatnik-nadezhde-kurchenko-ustanovili-v-sukhume-1050925631.html

Новый памятник Надежде Курченко установили в Сухуме

Новый памятник Надежде Курченко установили в Сухуме

Sputnik Абхазия

Надежда Курченко — 19-летняя стюардесса самолета Ан-24, который 15 октября 1970 года совершал рейс Батуми — Сухум. Самолет попытались захватить террористы, она... 29.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-29T21:52+0300

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2024-04-29T21:52+0300

абхазия

в абхазии

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Новый памятник Надежде Курченко установили в сухумском парке, носящем ее имя. Автором скульптуры стал художник, работник столичного художественного училища Темур Ахуба. По его словам, работа над бюстом заняла около полугода. Сначала он использовал глину, затем дорабатывал его в гипсе. Когда памятник обрел окончательный вид, его отлили в бронзе на литейном заводе в Ростове. Надежда Курченко — 19-летняя стюардесса самолета Ан-24, который 15 октября 1970 года совершал рейс Батуми — Сухум. Самолет попытались захватить террористы, она пыталась предупредить летчиков и не пустить террористов в кабину пилотов, и была убита. Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу Курченко награждена боевым орденом Красного Знамени посмертно.Надежда Курченко была похоронена в сухумском парке, который по сей день носит ее имя, пока в 1990 году ее прах не перевезли в Удмуртию по просьбе матери. Там же стоял бронзовый памятник, сильно пострадавший в годы Отечественной войны народа Абхазии. В 2010 году городская администрация выделила средства, на восстановительные работы, но повреждения сказались, когда в 2013 году на памятник упало дерево и он развалился на куски.

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