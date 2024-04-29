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Осторожно, спойлер: холокост в "Зоне интересов" и мемуары посла Ивана Майского

Осторожно, спойлер: холокост в "Зоне интересов" и мемуары посла Ивана Майского

Sputnik Абхазия

"Осторожно, спойлер!" представляет внимаю слушателей разбор необычного взгляда на тему холокоста в контексте обладателя премии "Оскар" за лучший фильм на... 29.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-29T09:50+0300

2024-04-29T09:50+0300

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Осторожно, спойлер: холокост в "Зоне интересов" и мемуары посла Ивана Майского Sputnik Абхазия Осторожно, спойлер: холокост в "Зоне интересов" и мемуары посла Ивана Майского

"Осторожно, спойлер!" представляет внимаю слушателей разбор необычного взгляда на тему холокоста в контексте обладателя премии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке – британской картины "Зона интересов". В литературной части ведущие также обсудили мемуары посла СССР в Великобритании Ивана Майского "Воспоминания советского дипломата". Слушайте подкаст.

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