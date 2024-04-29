https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/ostorozhno-spoyler-kholokost-v-zone-interesov-i-memuary-posla-ivana--mayskogo-1050874900.html
Осторожно, спойлер: холокост в "Зоне интересов" и мемуары посла Ивана Майского
Осторожно, спойлер: холокост в "Зоне интересов" и мемуары посла Ивана Майского
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!" представляет внимаю слушателей разбор необычного взгляда на тему холокоста в контексте обладателя премии "Оскар" за лучший фильм на... 29.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-29T09:50+0300
2024-04-29T09:50+0300
2024-04-29T10:34+0300
радио
подкасты
осторожно, спойлер
абхазия
кино
литература
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/19/1050875144_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_67018b89173aa8fd7625e7ed72ec1015.jpg
Осторожно, спойлер: холокост в "Зоне интересов" и мемуары посла Ивана Майского
Sputnik Абхазия
Осторожно, спойлер: холокост в "Зоне интересов" и мемуары посла Ивана Майского
"Осторожно, спойлер!" представляет внимаю слушателей разбор необычного взгляда на тему холокоста в контексте обладателя премии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке – британской картины "Зона интересов". В литературной части ведущие также обсудили мемуары посла СССР в Великобритании Ивана Майского "Воспоминания советского дипломата". Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/19/1050875144_58:0:1277:914_1920x0_80_0_0_c5d821afde969bf0210501aacfe36fef.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
"Осторожно, спойлер!" представляет внимаю слушателей разбор необычного взгляда на тему холокоста в контексте обладателя премии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке – британской картины "Зона интересов".
В литературной части ведущие также обсудили мемуары посла СССР в Великобритании Ивана Майского "Воспоминания советского дипломата".