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Ушла из жизни доктор исторических наук Мери Хашба

Ушла из жизни доктор исторических наук Мери Хашба

Sputnik Абхазия

Ученый, член-корреспондент Академии наук Абхазии Мери Хашба скончалась на 88-м году жизни. 29.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-29T20:59+0300

2024-04-29T20:59+0300

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СУХУМ, 29 - апр, Sputnik. Ушла из жизни доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнологии АбИГИ, член-корреспондент АНА Мери Хашба, сообщает Академия наук Абхазии.Мери Хашба родилась 5 апреля 1937 года в Сухуме. В 1961 году окончила Тбилисскую Государственную консерваторию по специальности история музыки. С 1974 года работала в Абхазском институте гуманитарных исследований.Основная научно-педагогическая деятельность Мери Хашба была связана с вопросами в области музыкального фольклора, истории музыки и истории музыкальной культуры абхазов. Тема ее докторской диссертации - "Народная музыка абхазов и ее кавказские параллели".

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