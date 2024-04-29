https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/ushla-iz-zhizni-doktor-istoricheskikh-nauk-meri-khashba-1050924444.html
Ушла из жизни доктор исторических наук Мери Хашба
Ушла из жизни доктор исторических наук Мери Хашба
Sputnik Абхазия
Ученый, член-корреспондент Академии наук Абхазии Мери Хашба скончалась на 88-м году жизни. 29.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-29T20:59+0300
2024-04-29T20:59+0300
2024-04-29T20:59+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1d/1050923579_0:0:938:528_1920x0_80_0_0_5e1296b11b6269cd78f9c2ef1ab1635b.jpg
СУХУМ, 29 - апр, Sputnik. Ушла из жизни доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнологии АбИГИ, член-корреспондент АНА Мери Хашба, сообщает Академия наук Абхазии.Мери Хашба родилась 5 апреля 1937 года в Сухуме. В 1961 году окончила Тбилисскую Государственную консерваторию по специальности история музыки. С 1974 года работала в Абхазском институте гуманитарных исследований.Основная научно-педагогическая деятельность Мери Хашба была связана с вопросами в области музыкального фольклора, истории музыки и истории музыкальной культуры абхазов. Тема ее докторской диссертации - "Народная музыка абхазов и ее кавказские параллели".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1d/1050923579_0:0:938:704_1920x0_80_0_0_bc3e121d50a5f846786dd064b94d9eca.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Ушла из жизни доктор исторических наук Мери Хашба
Ученый, член-корреспондент Академии наук Абхазии Мери Хашба скончалась на 88-м году жизни.
СУХУМ, 29 - апр, Sputnik.
Ушла из жизни доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнологии АбИГИ, член-корреспондент АНА Мери Хашба, сообщает
Академия наук Абхазии.
"Уход Мери Мушниевны Хашба – большая потеря для абхазской науки и коллег Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии. Выражаем искренние соболезнования родственникам и коллегам," - говорится в публикации.
Мери Хашба родилась 5 апреля 1937 года в Сухуме. В 1961 году окончила Тбилисскую Государственную консерваторию по специальности история музыки. С 1974 года работала в Абхазском институте гуманитарных исследований.
Основная научно-педагогическая деятельность Мери Хашба была связана с вопросами в области музыкального фольклора, истории музыки и истории музыкальной культуры абхазов. Тема ее докторской диссертации - "Народная музыка абхазов и ее кавказские параллели".