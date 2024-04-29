https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/vzaimnyy-interes-o-sotrudnichestve-literatorov-abkhazii-i-dagestana-1050918555.html

Взаимный интерес: о сотрудничестве литераторов Абхазии и Дагестана

Взаимный интерес: о сотрудничестве литераторов Абхазии и Дагестана

Sputnik Абхазия

О сотрудничестве литераторов Абхазии и Дагестана, о взаимодействии в сохранении языка в эфире радио Sputnik рассказали поэтесса, кандидат педагогических наук... 29.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-29T15:23+0300

2024-04-29T15:23+0300

2024-04-29T15:23+0300

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Взаимный интерес: о сотрудничестве литераторов Абхазии и Дагестана Sputnik Абхазия Взаимный интерес: о сотрудничестве литераторов Абхазии и Дагестана

О сотрудничестве литераторов Абхазии и Дагестана, о взаимодействии в сохранении языка в эфире радио Sputnik рассказали поэтесса, кандидат педагогических наук, доцент Дагестанского НИИ педагогики имени А.А. Тахо-Годи Миясат Муслимова и поэт, прозаик, доктор филологических наук, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Владимир Зантария.Необходимо восстанавливать утраченные связи, между народами Кавказа, они воплощают разные грани кавказского характера, при этом каждый имеет свое лицо, богатейшую культуру, сказала Муслимова в эфире радио."Великолепные связи, чувство братства, должно передаваться дальше, оно должно работать, чтоб новое поколение не потеряло представление о нашей общности. Они уже мало знают нашу культуру, культуру братских народов, поэтому мы стараемся активизировать свою деятельность, чтобы поддерживать творчество талантливых писателей и продвигать нашу кавказскую литературу в общероссийское международное пространство", – сказала Муслимова.О том, какая работа ведется для популяризации абхазской литературы в Дагестане, как взаимодействуют писатели между собой, какие еще точки соприкосновения у двух народов, слушайте в аудиофайле.

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