https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/bzhaniya-prinyal-uchastie-v-prazdnovanii-15-letiya-pogranupravleniya-fsb-v-abkhazii-1050934973.html
Бжания принял участие в праздновании 15-летия Погрануправления ФСБ в Абхазии
Бжания принял участие в праздновании 15-летия Погрануправления ФСБ в Абхазии
Sputnik Абхазия
15 лет назад, 30 апреля 2009 года президенты Абхазии и России Сергей Багапш и Дмитрий Медведев подписали соглашение о совместных усилиях по охране госграницы... 30.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-30T22:54+0300
2024-04-30T22:54+0300
2024-04-30T22:54+0300
в абхазии
абхазия
новости
аслан бжания
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1e/1050934801_0:74:1424:875_1920x0_80_0_0_a765c970daf3eab4e46a5e3b65f3499c.jpg
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном мероприятии к 15-летию образования Погранотряда ФСБ России в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Российские пограничные войска играют ключевую роль в поддержании стабильности и обеспечении безопасности в нашей стране, являясь надежным барьером перед попытками нарушения мира со стороны Грузии и ее сторонников", - сказал он. Аслан Бжания вспомнил пограничников, отдавших свои жизни, выполняя свой долг, и подчеркнул, что юбилейная дата служит еще одним подтверждением стратегического союза между Россией и Абхазией.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1e/1050934801_80:0:1345:949_1920x0_80_0_0_22edfb0d9309b39f381d61a6149e1a58.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания
Бжания принял участие в праздновании 15-летия Погрануправления ФСБ в Абхазии
15 лет назад, 30 апреля 2009 года президенты Абхазии и России Сергей Багапш и Дмитрий Медведев подписали соглашение о совместных усилиях по охране госграницы республики.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном мероприятии к 15-летию образования Погранотряда ФСБ России в республике. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"Российские пограничные войска играют ключевую роль в поддержании стабильности и обеспечении безопасности в нашей стране, являясь надежным барьером перед попытками нарушения мира со стороны Грузии и ее сторонников", - сказал он.
Аслан Бжания вспомнил пограничников, отдавших свои жизни, выполняя свой долг, и подчеркнул, что юбилейная дата служит еще одним подтверждением стратегического союза между Россией и Абхазией.