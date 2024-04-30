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Бжания принял участие в праздновании 15-летия Погрануправления ФСБ в Абхазии

Бжания принял участие в праздновании 15-летия Погрануправления ФСБ в Абхазии

Sputnik Абхазия

15 лет назад, 30 апреля 2009 года президенты Абхазии и России Сергей Багапш и Дмитрий Медведев подписали соглашение о совместных усилиях по охране госграницы... 30.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-30T22:54+0300

2024-04-30T22:54+0300

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном мероприятии к 15-летию образования Погранотряда ФСБ России в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Российские пограничные войска играют ключевую роль в поддержании стабильности и обеспечении безопасности в нашей стране, являясь надежным барьером перед попытками нарушения мира со стороны Грузии и ее сторонников", - сказал он. Аслан Бжания вспомнил пограничников, отдавших свои жизни, выполняя свой долг, и подчеркнул, что юбилейная дата служит еще одним подтверждением стратегического союза между Россией и Абхазией.

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