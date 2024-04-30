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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/dvoikh-zhiteley-lykhny-zaderzhali-po-podozreniyu-v-razboynom-napadenii-1050927534.html
Двоих жителей Лыхны задержали по подозрению в разбойном нападении
Двоих жителей Лыхны задержали по подозрению в разбойном нападении
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Двое жителей села Лыхны Гудаутского района задержаны по подозрению в разбойном нападении, сообщает МВД Абхазии. 30.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Двое жителей села Лыхны Гудаутского района задержаны по подозрению в разбойном нападении, сообщает МВД Абхазии. В преступлении подозреваются 46-летний Вадим Лакоба и 20-летний Темур Хеция. Ведомство сообщает, что один из них был вооружен ножом.
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абхазия, новости, мвд абхазии

Двоих жителей Лыхны задержали по подозрению в разбойном нападении

10:02 30.04.2024
© SputnikНаручники
Наручники - Sputnik Абхазия, 1920, 30.04.2024
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Двое жителей села Лыхны Гудаутского района задержаны по подозрению в разбойном нападении, сообщает МВД Абхазии.
В преступлении подозреваются 46-летний Вадим Лакоба и 20-летний Темур Хеция. Ведомство сообщает, что один из них был вооружен ножом.
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