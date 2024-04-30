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Двоих жителей Лыхны задержали по подозрению в разбойном нападении

Двоих жителей Лыхны задержали по подозрению в разбойном нападении

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Двое жителей села Лыхны Гудаутского района задержаны по подозрению в разбойном нападении, сообщает МВД Абхазии. 30.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Двое жителей села Лыхны Гудаутского района задержаны по подозрению в разбойном нападении, сообщает МВД Абхазии. В преступлении подозреваются 46-летний Вадим Лакоба и 20-летний Темур Хеция. Ведомство сообщает, что один из них был вооружен ножом.

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