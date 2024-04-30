https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/gabuniya-rasskazal-ob-izmeneniyakh-v-zakon-o--naloge-na-pribyl-organizatsiy--1050928032.html
Габуния рассказал об изменениях в закон о налоге на прибыль организаций
Габуния рассказал об изменениях в закон о налоге на прибыль организаций
Sputnik Абхазия
Юрист, преподаватель кафедры экономической теории Абхазского госуниверситета Георгий Габуния в интервью радио Sputnik рассказал, какой эффект могут принести... 30.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-30T13:34+0300
2024-04-30T13:34+0300
2024-04-30T13:36+0300
радио
подкасты
абхазия
налоги
бизнес
парламент абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1e/1050928115_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b06eeec7a32a1cd1acdea7604e532fd5.jpg
Габуния рассказал об изменениях в законе о налоге на прибыль организаций
Sputnik Абхазия
Габуния рассказал об изменениях в законе о налоге на прибыль организаций
Парламент Абхазии внес изменения в закон "О налоге на прибыль организаций" во втором и окончательном чтении. Теперь ставка в 10% на дивиденды юрлиц приравнена к ставке на дивиденды физических лиц. Изменения в законе в интервью радио Sputnik прокомментировал юрист, преподаватель кафедры экономической теории Абхазского госуниверситета Георгий Габуния. "Когда в обществе с ограниченной ответственностью образовывается доход, в определенный момент учредитель компании получает свои заработанные деньги. При получении этих денег он платит налог. В данном законе речь идет о дивидендах и юридических лицах. То есть бывает так, что в одной организации учредителем выступает не физлицо, а юрлицо – одна фирма выступает учредителем другой фирмы. И когда одна фирма при распределении прибыли получает доходы от своей дочерней компании, там тоже возникает налог на дивиденды. Но в данном случае с юридических лиц. Ставка была 15 процентов. Сегодня произошло уравнивание", – рассказал Габуния. Предполагается, что данные нововведения повлияют на инвестиционный климат. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1e/1050928115_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_09510d5119a6533555f2bd0ddf287e5f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, налоги, бизнес, парламент абхазии, аудио
подкасты, абхазия, налоги, бизнес, парламент абхазии, аудио
Габуния рассказал об изменениях в закон о налоге на прибыль организаций
13:34 30.04.2024 (обновлено: 13:36 30.04.2024)
Юрист, преподаватель кафедры экономической теории Абхазского госуниверситета Георгий Габуния в интервью радио Sputnik рассказал, какой эффект могут принести изменения в закон о налоге на прибыль организаций.
Парламент Абхазии внес изменения в закон "О налоге на прибыль организаций" во втором и окончательном чтении. Теперь ставка в 10% на дивиденды юрлиц приравнена к ставке на дивиденды физических лиц. Изменения в законе в интервью радио Sputnik прокомментировал юрист, преподаватель кафедры экономической теории Абхазского госуниверситета Георгий Габуния.
"Когда в обществе с ограниченной ответственностью образовывается доход, в определенный момент учредитель компании получает свои заработанные деньги. При получении этих денег он платит налог. В данном законе речь идет о дивидендах и юридических лицах. То есть бывает так, что в одной организации учредителем выступает не физлицо, а юрлицо – одна фирма выступает учредителем другой фирмы. И когда одна фирма при распределении прибыли получает доходы от своей дочерней компании, там тоже возникает налог на дивиденды. Но в данном случае с юридических лиц. Ставка была 15 процентов. Сегодня произошло уравнивание", – рассказал Габуния.
Предполагается, что данные нововведения повлияют на инвестиционный климат.
Подробности слушайте в аудиофайле
.