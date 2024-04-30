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Габуния рассказал об изменениях в закон о налоге на прибыль организаций

Габуния рассказал об изменениях в закон о налоге на прибыль организаций

Sputnik Абхазия

Юрист, преподаватель кафедры экономической теории Абхазского госуниверситета Георгий Габуния в интервью радио Sputnik рассказал, какой эффект могут принести... 30.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-30T13:34+0300

2024-04-30T13:34+0300

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Габуния рассказал об изменениях в законе о налоге на прибыль организаций Sputnik Абхазия Габуния рассказал об изменениях в законе о налоге на прибыль организаций

Парламент Абхазии внес изменения в закон "О налоге на прибыль организаций" во втором и окончательном чтении. Теперь ставка в 10% на дивиденды юрлиц приравнена к ставке на дивиденды физических лиц. Изменения в законе в интервью радио Sputnik прокомментировал юрист, преподаватель кафедры экономической теории Абхазского госуниверситета Георгий Габуния. "Когда в обществе с ограниченной ответственностью образовывается доход, в определенный момент учредитель компании получает свои заработанные деньги. При получении этих денег он платит налог. В данном законе речь идет о дивидендах и юридических лицах. То есть бывает так, что в одной организации учредителем выступает не физлицо, а юрлицо – одна фирма выступает учредителем другой фирмы. И когда одна фирма при распределении прибыли получает доходы от своей дочерней компании, там тоже возникает налог на дивиденды. Но в данном случае с юридических лиц. Ставка была 15 процентов. Сегодня произошло уравнивание", – рассказал Габуния. Предполагается, что данные нововведения повлияют на инвестиционный климат. Подробности слушайте в аудиофайле.

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