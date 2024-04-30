https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/ladariya-o-razvitii-otnosheniy-abkhazii-i-nikaragua-polnym-khodom--1050932603.html

Ладария о развитии отношений Абхазии и Никарагуа: полным ходом

Ладария о развитии отношений Абхазии и Никарагуа: полным ходом

Sputnik Абхазия

Посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария в эфире радио Sputnik рассказал, как продвинулось развитие отношений между двумя странами. 30.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-30T15:59+0300

2024-04-30T15:59+0300

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Такие обстоятельства: Ладария Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Ладария

Никарагуа стала второй страной, признавшей независимость и суверенитет Абхазии. Произошло это 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами. Как развивается межгосударственное взаимодействие и каков вектор развития отношений, в эфире радио Sputnik рассказал посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария. "Отношения Абхазии с Никарагуа очень активно и хорошо развиваются. Политическое взаимодействие идет полным ходом. Мы делаем так, чтобы люди сближались, узнавали друг друга, чтобы наши ведомства делились опытом работы", – рассказал Ладария. По его словам, граждане Никарагуа тепло относятся к гражданам Абхазии. Подробности слушайте в подкасте.

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