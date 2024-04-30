https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/stoimost-proezda-v-trolleybuse-i-tarify-na-liftovoe-obsluzhivanie-vyrosli-v-sukhume-1050935078.html

Стоимость проезда в троллейбусе и тарифы на лифтовое обслуживание выросли в Сухуме

Стоимость проезда в троллейбусе и тарифы на лифтовое обслуживание выросли в Сухуме

Sputnik Абхазия

В последний раз тарифы на обслуживание лифтов и цены на проезд устанавливались более 10 лет назад. 30.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-30T23:00+0300

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2024-04-30T23:00+0300

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Заседание Сухумского городского собрания, на котором рассмотрели вопросы изменения цен на проезд на троллейбусе и тарифы на ремонт и обслуживание лифтов, прошло во вторник, 30 апреля. В последний раз цены устанавливались в 2013 году. С тех пор стоимость запчастей и электричества значительно выросла, и субсидий из горбюджета не хватает. Ежемесячно предприятию выделяется 770 тысяч рублей, 70 из которых уходит на оплату электроэнергии, остальное — на зарплаты сотрудников.Вторым важным вопросом стал вопрос повышения тарифов на ремонт и обслуживание лифтов в многоквартирных домах. Предыдущие тарифы, установленные в 2012 году, составляли 2,33 рубля за квадратный метр общей площади квартиры на одного проживающего. По итогам голосования, был выбран вариант, согласно которому плата будет зависеть только от квадратуры квартиры:

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