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Стоимость проезда в троллейбусе и тарифы на лифтовое обслуживание выросли в Сухуме
Стоимость проезда в троллейбусе и тарифы на лифтовое обслуживание выросли в Сухуме
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В последний раз тарифы на обслуживание лифтов и цены на проезд устанавливались более 10 лет назад. 30.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-30T23:00+0300
2024-04-30T23:00+0300
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Заседание Сухумского городского собрания, на котором рассмотрели вопросы изменения цен на проезд на троллейбусе и тарифы на ремонт и обслуживание лифтов, прошло во вторник, 30 апреля. В последний раз цены устанавливались в 2013 году. С тех пор стоимость запчастей и электричества значительно выросла, и субсидий из горбюджета не хватает. Ежемесячно предприятию выделяется 770 тысяч рублей, 70 из которых уходит на оплату электроэнергии, остальное — на зарплаты сотрудников.Вторым важным вопросом стал вопрос повышения тарифов на ремонт и обслуживание лифтов в многоквартирных домах. Предыдущие тарифы, установленные в 2012 году, составляли 2,33 рубля за квадратный метр общей площади квартиры на одного проживающего. По итогам голосования, был выбран вариант, согласно которому плата будет зависеть только от квадратуры квартиры:
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Стоимость проезда в троллейбусе и тарифы на лифтовое обслуживание выросли в Сухуме
В последний раз тарифы на обслуживание лифтов и цены на проезд устанавливались более 10 лет назад.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Заседание Сухумского городского собрания, на котором рассмотрели вопросы изменения цен на проезд на троллейбусе и тарифы на ремонт и обслуживание лифтов, прошло во вторник, 30 апреля.
Стоимость проезда в троллейбусе выросла с 5 до 10 рублей. Для школьников проезд станет бесплатным.
В последний раз цены устанавливались в 2013 году. С тех пор стоимость запчастей и электричества значительно выросла, и субсидий из горбюджета не хватает. Ежемесячно предприятию выделяется 770 тысяч рублей, 70 из которых уходит на оплату электроэнергии, остальное — на зарплаты сотрудников.
Вторым важным вопросом стал вопрос повышения тарифов на ремонт и обслуживание лифтов в многоквартирных домах. Предыдущие тарифы, установленные в 2012 году, составляли 2,33 рубля за квадратный метр общей площади квартиры на одного проживающего.
По итогам голосования, был выбран вариант, согласно которому плата будет зависеть только от квадратуры квартиры:
до 50 квадратных метров — 2 рубля за метр.
от 50 до 65 квадратных метров — 2,5 рубля за метр.
от 65 до 80 квадратных метров — 3 рубля.
более 80 квадратных метров — 3,5 рубля.