https://sputnik-abkhazia.ru/20240501/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-abkhazii-1050938242.html

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Акция "Бессмертный полк" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет 9 Мая в Абхазии, рассказал... 01.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-01T15:40+0300

2024-05-01T15:40+0300

2024-05-01T15:40+0300

в абхазии

вов

бессмертный полк

абхазия

представительство россотрудничества в украине

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Акция "Бессмертный полк" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет 9 Мая в Абхазии, рассказал в интервью Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов. Все желающие могут присоединиться к "Бессмертному полку" и вновь почтить память погибших в Великой Отечественной войне, подчеркнул Федотов. "Сыновья и дочери Абхазии очень трепетно относятся к памяти, это очень важно, потому что благодаря таким мероприятиям, мы с одной стороны чтим память, тех людей, которые отдали свои жизни, и это позволяет не допустить того что происходит в Украине", - сказал он. Участники акции в Сухуме будут идти от здания бывшего Совета министров до памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров. В России в этом году "Бессмертный полк" не будет проходить в очном формате из-за соображений безопасности.

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Sputnik Абхазия

вов, бессмертный полк, абхазия, представительство россотрудничества в украине