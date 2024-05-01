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Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Акция "Бессмертный полк" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет 9 Мая в Абхазии, рассказал... 01.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-01T15:40+0300
2024-05-01T15:40+0300
2024-05-01T15:40+0300
в абхазии
вов
бессмертный полк
абхазия
представительство россотрудничества в украине
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Акция "Бессмертный полк" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет 9 Мая в Абхазии, рассказал в интервью Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов. Все желающие могут присоединиться к "Бессмертному полку" и вновь почтить память погибших в Великой Отечественной войне, подчеркнул Федотов. "Сыновья и дочери Абхазии очень трепетно относятся к памяти, это очень важно, потому что благодаря таким мероприятиям, мы с одной стороны чтим память, тех людей, которые отдали свои жизни, и это позволяет не допустить того что происходит в Украине", - сказал он. Участники акции в Сухуме будут идти от здания бывшего Совета министров до памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров. В России в этом году "Бессмертный полк" не будет проходить в очном формате из-за соображений безопасности.
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вов, бессмертный полк, абхазия, представительство россотрудничества в украине
вов, бессмертный полк, абхазия, представительство россотрудничества в украине
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Абхазии
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Акция "Бессмертный полк" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет 9 Мая в Абхазии, рассказал в интервью Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов.
"Помимо Сухума акция будет проходить в Гагре и Гудауте, в этом плане нам помогают наши соотечественники. В этих двух городах также пройдет шествие, помимо этого в Гагре еще будет организован автопробег. В Гале 8 мая состоится мероприятие "Сад памяти", будем высаживать вдоль мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны будем высаживать кипарисы", - отметил он.
Все желающие могут присоединиться к "Бессмертному полку" и вновь почтить память погибших в Великой Отечественной войне, подчеркнул Федотов.
"Сыновья и дочери Абхазии очень трепетно относятся к памяти, это очень важно, потому что благодаря таким мероприятиям, мы с одной стороны чтим память, тех людей, которые отдали свои жизни, и это позволяет не допустить того что происходит в Украине", - сказал он.
Участники акции в Сухуме будут идти от здания бывшего Совета министров до памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров.
В России в этом году "Бессмертный полк" не будет проходить в очном формате из-за соображений безопасности.