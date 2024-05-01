https://sputnik-abkhazia.ru/20240501/chempionat-mira-po-futbolu-conifa-2024-perenesli-na-sleduyuschiy-god--1050935966.html

Чемпионат мира по футболу ConIFA 2024 перенесли на следующий год

Чемпионат мира по футболу ConIFA 2024 перенесли на следующий год

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Чемпионат мира по футболу ConIFA 2024 перенесли на следующий год из-за политической нестабильности в регионе. 01.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Чемпионат мира по футболу ConIFA 2024 перенесли на следующий год из-за политической нестабильности в регионе. Турнир должен был пройти с 25 июня по 6 июля в Иракском Курдистане. В нем принимали участие 14 команд, в том числе сборная Абхазии. Участников и организаторов ConIFA беспокоил вопрос безопасности на фоне политической нестабильности в регионе. "Это решение было принято после тщательных обсуждений с принимающей стороной — Курдистаном и потенциальными командами-участницами", — процитировал организаторов Госкомспорта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240219/opredelilis-soperniki-sbornoy-abkhazii-po-futbolu-na-chempionate-mira-conifa-2024-1050218722.html

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