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Чемпионат мира по футболу ConIFA 2024 перенесли на следующий год
Чемпионат мира по футболу ConIFA 2024 перенесли на следующий год
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Чемпионат мира по футболу ConIFA 2024 перенесли на следующий год из-за политической нестабильности в регионе. 01.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-01T09:30+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Чемпионат мира по футболу ConIFA 2024 перенесли на следующий год из-за политической нестабильности в регионе. Турнир должен был пройти с 25 июня по 6 июля в Иракском Курдистане. В нем принимали участие 14 команд, в том числе сборная Абхазии. Участников и организаторов ConIFA беспокоил вопрос безопасности на фоне политической нестабильности в регионе. "Это решение было принято после тщательных обсуждений с принимающей стороной — Курдистаном и потенциальными командами-участницами", — процитировал организаторов Госкомспорта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240219/opredelilis-soperniki-sbornoy-abkhazii-po-futbolu-na-chempionate-mira-conifa-2024-1050218722.html
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футбол, conifa, абхазия, спорт
футбол, conifa, абхазия, спорт
Чемпионат мира по футболу ConIFA 2024 перенесли на следующий год
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Чемпионат мира по футболу ConIFA 2024 перенесли на следующий год из-за политической нестабильности в регионе.
Турнир должен был пройти с 25 июня по 6 июля в Иракском Курдистане. В нем принимали участие 14 команд, в том числе сборная Абхазии.
Участников и организаторов ConIFA беспокоил вопрос безопасности на фоне политической нестабильности в регионе.
"Это решение было принято после тщательных обсуждений с принимающей стороной — Курдистаном и потенциальными командами-участницами", — процитировал организаторов Госкомспорта.