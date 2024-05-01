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Фестиваль армянской песни "Дружба народов" прошел в Абхазии

Фестиваль армянской песни "Дружба народов" прошел в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Фестиваль армянской песни "Дружба народов" начался в селе Алахадзы Гагрского района в среду, 1 мая. 01.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-01T14:21+0300

2024-05-01T14:21+0300

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в абхазии

гагрский район

абхазия

культура

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Фестиваль армянской песни "Дружба народов" начался в селе Алахадзы Гагрского района в среду, 1 мая.Танцевально-вокальный праздник проходит на сельском стадионе, где установили сцену и куда приехали сотни зрителей со всей Абхазии и из России. Фестиваль посетили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, руководство Гагрского района, министр глава внутренних дел Роберт Киут, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Перед началом концертной программы прозвучал гимн Республики Абхазия. С поздравительной речью выступил председатель Армянской общины Абхазии Алик Миносян. Замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба подчеркнула, что фестиваль этот проводится уже 26 раз и стал традиционным. Он расширяет границы знакомств талантливых молодых людей и это яркий пример проявления уважения к культуре народов, проживающих в республике. На сцену вышли творческие коллективы, сольные исполнители и ученики школ, которые подготовили более 20 номеров и прочитали стихотворения на армянском языке.

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