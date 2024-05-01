https://sputnik-abkhazia.ru/20240501/festival-armyanskoy-pesni-druzhba-narodov-proydet-v-abkhazii-1050938108.html
Фестиваль армянской песни "Дружба народов" прошел в Абхазии
Фестиваль армянской песни "Дружба народов" прошел в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Фестиваль армянской песни "Дружба народов" начался в селе Алахадзы Гагрского района в среду, 1 мая. 01.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-01T14:21+0300
2024-05-01T14:21+0300
2024-05-01T15:49+0300
в абхазии
гагрский район
абхазия
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/01/1050937943_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_35a0123637c9329c166210852fc1c388.jpg
СУХУМ, 1 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Фестиваль армянской песни "Дружба народов" начался в селе Алахадзы Гагрского района в среду, 1 мая.Танцевально-вокальный праздник проходит на сельском стадионе, где установили сцену и куда приехали сотни зрителей со всей Абхазии и из России. Фестиваль посетили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, руководство Гагрского района, министр глава внутренних дел Роберт Киут, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Перед началом концертной программы прозвучал гимн Республики Абхазия. С поздравительной речью выступил председатель Армянской общины Абхазии Алик Миносян. Замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба подчеркнула, что фестиваль этот проводится уже 26 раз и стал традиционным. Он расширяет границы знакомств талантливых молодых людей и это яркий пример проявления уважения к культуре народов, проживающих в республике. На сцену вышли творческие коллективы, сольные исполнители и ученики школ, которые подготовили более 20 номеров и прочитали стихотворения на армянском языке.
гагрский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/01/1050937943_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_97aebb9d4e2c9e07b7979ac3dfd210e8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гагрский район, абхазия, культура
гагрский район, абхазия, культура
Фестиваль армянской песни "Дружба народов" прошел в Абхазии
14:21 01.05.2024 (обновлено: 15:49 01.05.2024)
СУХУМ, 1 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Фестиваль армянской песни "Дружба народов" начался в селе Алахадзы Гагрского района в среду, 1 мая.
Танцевально-вокальный праздник проходит на сельском стадионе, где установили сцену и куда приехали сотни зрителей со всей Абхазии и из России.
Фестиваль посетили вице-президент Абхазии Бадра Гунба, руководство Гагрского района, министр глава внутренних дел Роберт Киут, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
Перед началом концертной программы прозвучал гимн Республики Абхазия. С поздравительной речью выступил председатель Армянской общины Абхазии Алик Миносян.
"Фестиваль стал доброй традицией, которая объединяет под одной крышей талантливых певцов, авторов песен, прекрасные танцевальные коллективы и увлеченных музыкой людей нашей солнечной Абхазии и Российской Федерации. Это дает четкое убеждение, что у музыки нет границ", - отметил он.
Замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба подчеркнула, что фестиваль этот проводится уже 26 раз и стал традиционным. Он расширяет границы знакомств талантливых молодых людей и это яркий пример проявления уважения к культуре народов, проживающих в республике.
На сцену вышли творческие коллективы, сольные исполнители и ученики школ, которые подготовили более 20 номеров и прочитали стихотворения на армянском языке.