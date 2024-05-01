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Мужчина ранен при стрельбе в центре Сухума
Мужчина ранен при стрельбе в центре Сухума
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Мужчина был ранен при стрельбе в центре Сухума вечером 1 мая. Милиция перекрыла движение на углу проспекта Леона и Лакоба в Сухуме. 01.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-01T23:30+0300
2024-05-01T23:30+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Мужчина был ранен при стрельбе в центре Сухума вечером 1 мая. Милиция перекрыла движение на углу проспекта Леона и Лакоба в Сухуме.Как сообщили Sputnik в Генпрокуратуре, примерно в 21:00, в результате перестрелки на набережной Махаджиров в Сухуме, был ранен мужчина. Его доставлен в медучреждение с ранением в ногу.Глава МВД Абхазии Роберт Киут провел экстренное совещание в столичном УВД и поручил в кратчайшие сроки расследовать преступление по факту стрельбы.
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происшествия, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, абхазия, сухум
происшествия, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, абхазия, сухум
Мужчина ранен при стрельбе в центре Сухума
23:30 01.05.2024 (обновлено: 23:56 01.05.2024)
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Мужчина был ранен при стрельбе в центре Сухума вечером 1 мая.
Милиция перекрыла движение на углу проспекта Леона и Лакоба в Сухуме.
Как сообщили Sputnik в Генпрокуратуре, примерно в 21:00, в результате перестрелки на набережной Махаджиров в Сухуме, был ранен мужчина. Его доставлен в медучреждение с ранением в ногу.
Глава МВД Абхазии Роберт Киут провел экстренное совещание в столичном УВД и поручил в кратчайшие сроки расследовать преступление по факту стрельбы.
"Преступления подробного характера в центре города, в самом популярном среди наших граждан месте, на набережной столицы, недопустимы. Никому не позволено подвергать риску жизни и здоровье наших детей, обычных граждан. Я жду от вас быстрой и качественной работы. Виновные должны быть наказаны", – сказал Киут.