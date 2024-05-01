https://sputnik-abkhazia.ru/20240501/muzhchina-ranen-pri-strelbe-v-tsentre-sukhuma-1050941608.html

Мужчина ранен при стрельбе в центре Сухума

Мужчина ранен при стрельбе в центре Сухума

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Мужчина был ранен при стрельбе в центре Сухума вечером 1 мая. Милиция перекрыла движение на углу проспекта Леона и Лакоба в Сухуме. 01.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Мужчина был ранен при стрельбе в центре Сухума вечером 1 мая. Милиция перекрыла движение на углу проспекта Леона и Лакоба в Сухуме.Как сообщили Sputnik в Генпрокуратуре, примерно в 21:00, в результате перестрелки на набережной Махаджиров в Сухуме, был ранен мужчина. Его доставлен в медучреждение с ранением в ногу.Глава МВД Абхазии Роберт Киут провел экстренное совещание в столичном УВД и поручил в кратчайшие сроки расследовать преступление по факту стрельбы.

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происшествия, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, абхазия, сухум