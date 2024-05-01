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Турбаза: Мальцева о туристических трендах на 2024 год

Турбаза: Мальцева о туристических трендах на 2024 год

Sputnik Абхазия

Эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева в программе "Турбаза" на радио Sputnik о том, что сегодня предпочитают туристы. 01.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-01T15:22+0300

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Турбаза: Мальцева о туристических трендах на 2024 год Sputnik Абхазия Турбаза: Мальцева о туристических трендах на 2024 год

По словам Мальцевой, на сегодняшний день актуальных трендов на рынке гостиничных услуг большое количество."Один из главных трендов – персонализация. Она позволяет применить себя на разных этапах пути клиента при покупки номера", – сказала эксперт. И услуги, которые входят в персонализацию, уже созданы и популяризируются в Абхазии. Слушайте подкаст.

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