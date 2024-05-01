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Турбаза: Мальцева о туристических трендах на 2024 год
Турбаза: Мальцева о туристических трендах на 2024 год
Sputnik Абхазия
Эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева в программе "Турбаза" на радио Sputnik о том, что сегодня предпочитают туристы. 01.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-01T15:22+0300
2024-05-01T15:22+0300
2024-05-02T10:40+0300
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Турбаза: Мальцева о туристических трендах на 2024 год
Sputnik Абхазия
Турбаза: Мальцева о туристических трендах на 2024 год
По словам Мальцевой, на сегодняшний день актуальных трендов на рынке гостиничных услуг большое количество."Один из главных трендов – персонализация. Она позволяет применить себя на разных этапах пути клиента при покупки номера", – сказала эксперт. И услуги, которые входят в персонализацию, уже созданы и популяризируются в Абхазии. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Мальцева о туристических трендах на 2024 год
15:22 01.05.2024 (обновлено: 10:40 02.05.2024)
Эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева в программе "Турбаза" на радио Sputnik о том, что сегодня предпочитают туристы.
По словам Мальцевой, на сегодняшний день актуальных трендов на рынке гостиничных услуг большое количество.
"Один из главных трендов – персонализация. Она позволяет применить себя на разных этапах пути клиента при покупки номера", – сказала эксперт.
И услуги, которые входят в персонализацию, уже созданы и популяризируются в Абхазии.