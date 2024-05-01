https://sputnik-abkhazia.ru/20240501/turisticheskiy-retropoezd-iz-sochi-v-gagru-otkryl-sezon-1050936077.html

Туристический ретропоезд из Сочи в Гагру открыл сезон

Туристический ретропоезд из Сочи в Гагру открыл сезон

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Туристический ретропоезд из Сочи в Гагру совершил первую поездку в этом сезоне. 01.05.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сочи

гагра

туристы

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абхазия

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Туристический ретропоезд из Сочи в Гагру совершил первую поездку в этом сезоне.Пассажиры проходят паспортный контроль на российско-абхазской границе, не покидая поезда.Турпоезд "Сочи" курсирует с 15 августа 2020 года. Он выполнен в стиле 1970-80-х годов. Максимальная вместимость поезда - 386 пассажиров. В 2023 году он перевез более 40 тысяч пассажиров.

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