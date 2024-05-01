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Туристический ретропоезд из Сочи в Гагру открыл сезон
Туристический ретропоезд из Сочи в Гагру открыл сезон
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Туристический ретропоезд из Сочи в Гагру совершил первую поездку в этом сезоне. 01.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Туристический ретропоезд из Сочи в Гагру совершил первую поездку в этом сезоне.Пассажиры проходят паспортный контроль на российско-абхазской границе, не покидая поезда.Турпоезд "Сочи" курсирует с 15 августа 2020 года. Он выполнен в стиле 1970-80-х годов. Максимальная вместимость поезда - 386 пассажиров. В 2023 году он перевез более 40 тысяч пассажиров.
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сочи, гагра, туристы, отдых в абхазии, абхазия

Туристический ретропоезд из Сочи в Гагру открыл сезон

10:12 01.05.2024
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкНовый туристический поезд "Сочи"
Новый туристический поезд Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 01.05.2024
© Sputnik / Артур Лебедев
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Туристический ретропоезд из Сочи в Гагру совершил первую поездку в этом сезоне.

Состав будет следовать по маршруту Туапсе-Сочи-Гагра и обратно до 7 октября. В этом году к вагонам добавился еще один - обзорный открытый.

Пассажиры проходят паспортный контроль на российско-абхазской границе, не покидая поезда.
Турпоезд "Сочи" курсирует с 15 августа 2020 года. Он выполнен в стиле 1970-80-х годов. Максимальная вместимость поезда - 386 пассажиров. В 2023 году он перевез более 40 тысяч пассажиров.
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