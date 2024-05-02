Верхом к победе: первомайские скачки в Кутоле

Традиционные первомайские скачки прошли в селе Кутол.
Традиционные первомайские скачки прошли в селе Кутол.
Команды из Кутола, Уарчи и Баслаху боролись за победу в конном футболе.
Команды из Кутола, Уарчи и Баслаху боролись за победу в конном футболе.
Победу одержали наездники из Кутола, не уступив пальму первенства команде из Баслаху на своем поле.
Победу одержали наездники из Кутола, не уступив пальму первенства команде из Баслаху на своем поле.
Борьба за "золото" шла не на шутку, без "потерь" не обошлось.
Борьба за "золото" шла не на шутку, без "потерь" не обошлось.
Молодежь не забыла и о традиционной абхазской игре аимцакиача.
Молодежь не забыла и о традиционной абхазской игре аимцакиача.
Хоть и не верхом на конях, но и здесь в погоне за победой идут нешуточные "бои".
Хоть и не верхом на конях, но и здесь в погоне за победой идут нешуточные "бои".
"Серебро" досталось спортсменам из Уарчи, а "бронза" ушла в Баслаху.
"Серебро" досталось спортсменам из Уарчи, а "бронза" ушла в Баслаху.
Всадники боролись на трех дистанциях – 1200, 1600 и 2000 метров.
Всадники боролись на трех дистанциях – 1200, 1600 и 2000 метров.
Победителями стали Дмитрий Кардия, который был быстрее соперников в дистанциях 1200 и 2000 метров, и Сандро Озган – 1600 метров.
Победителями стали Дмитрий Кардия, который был быстрее соперников в дистанциях 1200 и 2000 метров, и Сандро Озган – 1600 метров.
Первые эмоции после заветной победы и заслуженной награды.
Первые эмоции после заветной победы и заслуженной награды.
За скачками наблюдал президент Абхазии Аслан Бжания в компании с главой администрации Очамчырского района Бесланом Бигвава.
За скачками наблюдал президент Абхазии Аслан Бжания в компании с главой администрации Очамчырского района Бесланом Бигвава.
Кутолцы не оставили никому шанса и в метании копья.
Кутолцы не оставили никому шанса и в метании копья.
"Серебро" досталось спортсменами из Уарчи, а "бронза" ушла в Баслаху.
"Серебро" досталось спортсменами из Уарчи, а "бронза" ушла в Баслаху.
Скачки были посвящены героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.
Скачки были посвящены героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.