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Верхом к победе: первомайские скачки в Кутоле
Верхом к победе: первомайские скачки в Кутоле
Sputnik Абхазия
Фотокорреспондент Sputnik запечатлел самые жаркие и яркие моменты на первомайских скачках в Кутоле. 02.05.2024, Sputnik Абхазия
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фото, мультимедиа, скачки, абхазия, фото , очамчырский район
фото, мультимедиа, скачки, абхазия, фото , очамчырский район

Верхом к победе: первомайские скачки в Кутоле

12:00 02.05.2024 (обновлено: 17:46 02.05.2024)
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Фотокорреспондент Sputnik запечатлел самые жаркие и яркие моменты на первомайских скачках в Кутоле.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционные первомайские скачки прошли в селе Кутол.

Традиционные первомайские скачки прошли в селе Кутол. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционные первомайские скачки прошли в селе Кутол.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды из Кутола, Уарчи и Баслаху боролись за победу в конном футболе.

Команды из Кутола, Уарчи и Баслаху боролись за победу в конном футболе. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды из Кутола, Уарчи и Баслаху боролись за победу в конном футболе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победу одержали наездники из Кутола, не уступив пальму первенства команде из Баслаху на своем поле.

Победу одержали наездники из Кутола, не уступив пальму первенства команде из Баслаху на своем поле. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победу одержали наездники из Кутола, не уступив пальму первенства команде из Баслаху на своем поле.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Борьба за "золото" шла не на шутку, без "потерь" не обошлось.

Борьба за &quot;золото&quot; шла не на шутку, без &quot;потерь&quot; не обошлось. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Борьба за "золото" шла не на шутку, без "потерь" не обошлось.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежь не забыла и о традиционной абхазской игре аимцакиача.

Молодежь не забыла и о традиционной абхазской игре аимцакиача. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежь не забыла и о традиционной абхазской игре аимцакиача.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Хоть и не верхом на конях, но и здесь в погоне за победой идут нешуточные "бои".

Хоть и не верхом на конях, но и здесь в погоне за победой идут нешуточные &quot;бои&quot;. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хоть и не верхом на конях, но и здесь в погоне за победой идут нешуточные "бои".

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Серебро" досталось спортсменам из Уарчи, а "бронза" ушла в Баслаху.

&quot;Серебро&quot; досталось спортсменам из Уарчи, а &quot;бронза&quot; ушла в Баслаху. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Серебро" досталось спортсменам из Уарчи, а "бронза" ушла в Баслаху.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всадники боролись на трех дистанциях – 1200, 1600 и 2000 метров.

Всадники боролись на трех дистанциях – 1200, 1600 и 2000 метров. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всадники боролись на трех дистанциях – 1200, 1600 и 2000 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победителями стали Дмитрий Кардия, который был быстрее соперников в дистанциях 1200 и 2000 метров, и Сандро Озган – 1600 метров.

Победителями стали Дмитрий Кардия, который был быстрее соперников в дистанциях 1200 и 2000 метров, и Сандро Озган – 1600 метров. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победителями стали Дмитрий Кардия, который был быстрее соперников в дистанциях 1200 и 2000 метров, и Сандро Озган – 1600 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первые эмоции после заветной победы и заслуженной награды.

Первые эмоции после заветной победы и заслуженной награды. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первые эмоции после заветной победы и заслуженной награды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За скачками наблюдал президент Абхазии Аслан Бжания в компании с главой администрации Очамчырского района Бесланом Бигвава.

За скачками наблюдал президент Абхазии Аслан Бжания в компании с главой администрации Очамчырского района Бесланом Бигвава. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

За скачками наблюдал президент Абхазии Аслан Бжания в компании с главой администрации Очамчырского района Бесланом Бигвава.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кутолцы не оставили никому шанса и в метании копья.

Кутолцы не оставили никому шанса и в метании копья. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кутолцы не оставили никому шанса и в метании копья.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Серебро" досталось спортсменами из Уарчи, а "бронза" ушла в Баслаху.

&quot;Серебро&quot; досталось спортсменами из Уарчи, а &quot;бронза&quot; ушла в Баслаху. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Серебро" досталось спортсменами из Уарчи, а "бронза" ушла в Баслаху.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Скачки были посвящены героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.

Скачки были посвящены героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скачки были посвящены героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.

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