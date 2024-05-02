https://sputnik-abkhazia.ru/20240502/administratsiya-sukhuma-raschistila-bereg-reki-basla--1050959294.html

Администрация Сухума расчистила берег реки Басла

Администрация Сухума расчистила берег реки Басла

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Берег реки Басла в Сухуме расчистили, чтобы предотвратить возможное подтопление летом. 02.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-02T19:39+0300

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в абхазии

сухум

администрация города сухум

абхазия

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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Берег реки Басла в Сухуме расчистили, чтобы предотвратить возможное подтопление летом. Инспекцию на Белом мосту провел глава города Беслан Эшба. Как доложил мэру руководитель "Горстройпроекта" Астамур Пипия, на протяжении одного километра были расчищены оба берега. "Генеральную" уборку, по словам Эшба, проводили в последний раз в конце 2022 года. Он поручил до конца июня привести в порядок сам мост через реку.Глава администрации также проинспектировал объекты, где ведутся работы:

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сухум, администрация города сухум, абхазия