Администрация Сухума расчистила берег реки Басла
19:39 02.05.2024 (обновлено: 19:40 02.05.2024)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБерегоукрепительные работы на реке Басла
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Берег реки Басла в Сухуме расчистили, чтобы предотвратить возможное подтопление летом.
Инспекцию на Белом мосту провел глава города Беслан Эшба.
Как доложил мэру руководитель "Горстройпроекта" Астамур Пипия, на протяжении одного километра были расчищены оба берега.
"Генеральную" уборку, по словам Эшба, проводили в последний раз в конце 2022 года.
Он поручил до конца июня привести в порядок сам мост через реку.
Глава администрации также проинспектировал объекты, где ведутся работы:
в Синопе и районе Турбазы, вдоль железной дороги по поручению президента Аслана Бжания приводится в порядок территория – обрезаются сухостои, подрезаются зеленые насаждения. Работы планируют завершить к началу турсезона;
в школе №14 на средства администрации Сухума проводится ремонт – заменена кровля, отремонтированы несколько подтопленных ранее классов, на четвертом этаже планируют поменять пол, потолок, идет капитальный ремонт спортзала;
поручено забетонировать дорогу перед верхней смотровой площадкой на Сухумской горе, построена новая насосная для бесперебойной подачи воды в фонтане, он покрашен влагостойкой краской;
завершается ремонт Приемного покоя в Сухумской горбольнице, ведется ремонт в рентген-кабинете, спроектированы новые санузлы;
ведется ремонт второго этажа детсада "Апра". Там будет располагаться младшая группа и кухня;
на проспекте Аиааира в сторону Маяка забетонирована дорога в 500 метров, шириной в восемь метров, на это потрачено более 9 миллионов рублей;
на пересечении улиц Ардзинба, Агумава и Титова планируется асфальтирование трассы, идет монтаж бордюров, протяженность дороги – 850 метров, стоимость работ – более 30 миллионов рублей.