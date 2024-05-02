https://sputnik-abkhazia.ru/20240502/fedotov-rasskazal-ob-aktsii-bessmertnyy-polk-v-abkhazii-1050931746.html
Федотов рассказал об акции "Бессмертный полк" в Абхазии
Федотов рассказал об акции "Бессмертный полк" в Абхазии
Sputnik Абхазия
В каких городах Абхазии пройдет акция "Бессмертный полк", в интервью радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в республике... 02.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-02T10:40+0300
2024-05-02T10:40+0300
2024-05-02T10:40+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
ссср
великая отечественная война
герои
память
бессмертный полк
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1e/1050931848_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_9ab0812bd032b36279816c31d3888eed.jpg
Федотов о Бессмертном Полке
Sputnik Абхазия
Федотов о Бессмертном Полке
Акция "Бессмертный полк" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет 9 Мая в Абхазии, рассказал руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов. "Благодаря тому, что акция пройдет в очном формате, мы приглашаем всех, чтобы они прошли вместе с нами и почтили память своих дедов и прадедов. Сыновья и дочери Абхазии очень трепетно относятся к памяти, это очень важно, потому что благодаря таким мероприятиям мы чтим память тех людей, которые отдали свои жизни. Это позволяет не допустить того, что происходит в Украине", – сказал Федотов. Слушайте подкаст.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1e/1050931848_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_23660a478ebf7c4039aa06c8adddf0d2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, россия, ссср, великая отечественная война, герои, память, бессмертный полк, аудио
подкасты, абхазия, россия, ссср, великая отечественная война, герои, память, бессмертный полк, аудио
Федотов рассказал об акции "Бессмертный полк" в Абхазии
В каких городах Абхазии пройдет акция "Бессмертный полк", в интервью радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов.
Акция "Бессмертный полк" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет 9 Мая в Абхазии, рассказал руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов.
"Благодаря тому, что акция пройдет в очном формате, мы приглашаем всех, чтобы они прошли вместе с нами и почтили память своих дедов и прадедов. Сыновья и дочери Абхазии очень трепетно относятся к памяти, это очень важно, потому что благодаря таким мероприятиям мы чтим память тех людей, которые отдали свои жизни. Это позволяет не допустить того, что происходит в Украине", – сказал Федотов.