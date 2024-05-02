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Федотов рассказал об акции "Бессмертный полк" в Абхазии
Федотов рассказал об акции "Бессмертный полк" в Абхазии
Sputnik Абхазия
В каких городах Абхазии пройдет акция "Бессмертный полк", в интервью радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в республике... 02.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-02T10:40+0300
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Федотов о Бессмертном Полке
Sputnik Абхазия
Федотов о Бессмертном Полке
Акция "Бессмертный полк" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет 9 Мая в Абхазии, рассказал руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов. "Благодаря тому, что акция пройдет в очном формате, мы приглашаем всех, чтобы они прошли вместе с нами и почтили память своих дедов и прадедов. Сыновья и дочери Абхазии очень трепетно относятся к памяти, это очень важно, потому что благодаря таким мероприятиям мы чтим память тех людей, которые отдали свои жизни. Это позволяет не допустить того, что происходит в Украине", – сказал Федотов. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, ссср, великая отечественная война, герои, память, бессмертный полк, аудио
подкасты, абхазия, россия, ссср, великая отечественная война, герои, память, бессмертный полк, аудио

Федотов рассказал об акции "Бессмертный полк" в Абхазии

10:40 02.05.2024
Радио
Федотов о Бессмертном Полке
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В каких городах Абхазии пройдет акция "Бессмертный полк", в интервью радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов.
Акция "Бессмертный полк" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет 9 Мая в Абхазии, рассказал руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов.
"Благодаря тому, что акция пройдет в очном формате, мы приглашаем всех, чтобы они прошли вместе с нами и почтили память своих дедов и прадедов. Сыновья и дочери Абхазии очень трепетно относятся к памяти, это очень важно, потому что благодаря таким мероприятиям мы чтим память тех людей, которые отдали свои жизни. Это позволяет не допустить того, что происходит в Украине", – сказал Федотов.
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