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Федотов рассказал об акции "Бессмертный полк" в Абхазии

Федотов рассказал об акции "Бессмертный полк" в Абхазии

Sputnik Абхазия

В каких городах Абхазии пройдет акция "Бессмертный полк", в интервью радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в республике... 02.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-02T10:40+0300

2024-05-02T10:40+0300

2024-05-02T10:40+0300

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Федотов о Бессмертном Полке Sputnik Абхазия Федотов о Бессмертном Полке

Акция "Бессмертный полк" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет 9 Мая в Абхазии, рассказал руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов. "Благодаря тому, что акция пройдет в очном формате, мы приглашаем всех, чтобы они прошли вместе с нами и почтили память своих дедов и прадедов. Сыновья и дочери Абхазии очень трепетно относятся к памяти, это очень важно, потому что благодаря таким мероприятиям мы чтим память тех людей, которые отдали свои жизни. Это позволяет не допустить того, что происходит в Украине", – сказал Федотов. Слушайте подкаст.

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