https://sputnik-abkhazia.ru/20240502/kholmogorov-o-vystavke-trofeynoy-tekhniki-v-moskve-khoroshiy-urok-zapadu-1050956437.html

Холмогоров о выставке трофейной техники в Москве: хороший урок Западу

Холмогоров о выставке трофейной техники в Москве: хороший урок Западу

Sputnik Абхазия

Когда мы видим немецкий танк Leopard на русской земле, то вспоминаем гитлеровский Tiger, западные страны, поставляющие оружие Киеву, должны это знать, сказал в... 02.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-02T17:13+0300

2024-05-02T17:13+0300

2024-05-02T17:13+0300

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Холмогоров о выставке трофейной техники в Москве: хороший урок Западу Sputnik Абхазия Холмогоров о выставке трофейной техники в Москве: хороший урок Западу

Когда мы видим немецкий танк Leopard на русской земле, то вспоминаем гитлеровский Tiger, западные страны, поставляющие оружие Киеву, должны это знать, сказал в эфире радио Sputnik публицист Егор Холмогоров, комментируя открывшуюся на Поклонной горе в Москве выставку трофейной техники из зоны СВО.Выставка в Москве трофейной натовской техники – это очень хороший урок западным странам, оказывающим поддержку неонацистскому киевскому режиму, считает публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров.Накануне в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного вооружения и военной техники, захваченной российскими бойцами в ходе СВО, совокупная стоимость экспонатов оценивается в миллиарды долларов. Посетители могут увидеть более 30 образцов военных машин из 12 стран, в том числе немецкие танки Leopard-2."Было предсказуемо, что их побьет именно русский солдат. <…> Вся эта западная военная техника оказалась очень стандартной по своим решениям, стандартной по шаблонам ее применения. И она, разумеется, долго не живет в условиях реальной современной войны, которая идет в зоне специальной военной операции. Это очень хороший урок Западу. И хороший урок нам, потому что это очень наполняет силами и уверенностью в себе. И это напоминание. Когда мы видим немецкий Leopard на русской земле, мы вспоминаем гитлеровский Tiger. Казалось бы, после всего того, что произошло, немцы должны были бы помнить, что не надо так делать. Тем не менее они так сделали. Вот мы это зафиксировали. Мы увидели этого Leopard'а на своей земле – а теперь уже в плену, в Москве", – сказал Холмогоров в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

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