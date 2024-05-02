https://sputnik-abkhazia.ru/20240502/pobediteli-i-prizery-olimpiady-put-k-vershinam-2024-smogut-postupit-v-agu-bez-ekzamenov-1050952389.html

Победители и призеры олимпиады "Путь к вершинам-2024" смогут поступить в АГУ без экзаменов

Победители и призеры олимпиады "Путь к вершинам-2024" смогут поступить в АГУ без экзаменов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Олимпиада школьников "Путь к вершинам - 2024" пройдет в Абхазском государственном университете с 10 по 12 мая... 02.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Олимпиада школьников "Путь к вершинам - 2024" пройдет в Абхазском государственном университете с 10 по 12 мая, рассказала Sputnik заместитель первого проректора АГУ Инга Ардзинба. Олимпиада для выпускников школ будет проводиться по общеобразовательным предметам, перечень которых размещен на официальном сайте АГУ в разделе Олимпиада школьников "Путь к вершинам". Вопросы составлены на основе школьных программ и содержат теоретические и практические задания, а также вопросы соревновательного характера. Победители и призеры олимпиады будут определяться на основании рейтинговой таблицы среди тех участников, которые набрали не менее 70% от общей суммы баллов за выполненные задания. Победителям олимпиады вручат диплом первой степени, призерам вручат диплом призера второй и третьей степени. Победители и призеры будут приняты в АГУ без вступительных испытаний. "Для того чтобы зарегистрироваться и стать участником олимпиады "Путь к вершинам - 2024", необходимо предоставить паспорт или документ, удостоверяющий личность. Справку о том, что участник олимпиады является выпускником школы, но это только для тех, кто не зарегистрировался в общем списке, формируемом и уже представленном в университет районными отделами образования", – рассказала Инга Ардзинба. Она добавила, что среди вопросов, которые задают чаще всего – "может ли выпускник принять участие одновременно по нескольким предметам". Победители олимпиады могут быть рекомендованы на зачисление на бюджетную основу обучения, если в соответствии с контрольными цифрами приема есть бюджетные места. Призеры второй и третьей степени могут быть рекомендованы приемной комиссией к зачислению на бюджетную либо на платную основу обучения. По уже поступившим заявкам от районных отделов образования в олимпиаде могут принять участие более 360 выпускников школ. Среди специальностей, на которые больше всего желающих, лидируют три направления – экономика, юриспруденция и туризм. Олимпиада школьников "Путь к вершинам" в Абхазском государственном университете будет проведена в четвертый раз.

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