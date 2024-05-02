https://sputnik-abkhazia.ru/20240502/pobediteli-i-prizery-olimpiady-put-k-vershinam-2024-smogut-postupit-v-agu-bez-ekzamenov-1050952389.html
Победители и призеры олимпиады "Путь к вершинам-2024" смогут поступить в АГУ без экзаменов
Победители и призеры олимпиады "Путь к вершинам-2024" смогут поступить в АГУ без экзаменов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Олимпиада школьников "Путь к вершинам - 2024" пройдет в Абхазском государственном университете с 10 по 12 мая... 02.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-02T16:30+0300
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Олимпиада школьников "Путь к вершинам - 2024" пройдет в Абхазском государственном университете с 10 по 12 мая, рассказала Sputnik заместитель первого проректора АГУ Инга Ардзинба. Олимпиада для выпускников школ будет проводиться по общеобразовательным предметам, перечень которых размещен на официальном сайте АГУ в разделе Олимпиада школьников "Путь к вершинам". Вопросы составлены на основе школьных программ и содержат теоретические и практические задания, а также вопросы соревновательного характера. Победители и призеры олимпиады будут определяться на основании рейтинговой таблицы среди тех участников, которые набрали не менее 70% от общей суммы баллов за выполненные задания. Победителям олимпиады вручат диплом первой степени, призерам вручат диплом призера второй и третьей степени. Победители и призеры будут приняты в АГУ без вступительных испытаний. "Для того чтобы зарегистрироваться и стать участником олимпиады "Путь к вершинам - 2024", необходимо предоставить паспорт или документ, удостоверяющий личность. Справку о том, что участник олимпиады является выпускником школы, но это только для тех, кто не зарегистрировался в общем списке, формируемом и уже представленном в университет районными отделами образования", – рассказала Инга Ардзинба. Она добавила, что среди вопросов, которые задают чаще всего – "может ли выпускник принять участие одновременно по нескольким предметам". Победители олимпиады могут быть рекомендованы на зачисление на бюджетную основу обучения, если в соответствии с контрольными цифрами приема есть бюджетные места. Призеры второй и третьей степени могут быть рекомендованы приемной комиссией к зачислению на бюджетную либо на платную основу обучения. По уже поступившим заявкам от районных отделов образования в олимпиаде могут принять участие более 360 выпускников школ. Среди специальностей, на которые больше всего желающих, лидируют три направления – экономика, юриспруденция и туризм. Олимпиада школьников "Путь к вершинам" в Абхазском государственном университете будет проведена в четвертый раз.
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агу, студенты, абхазия, образование, школьники
агу, студенты, абхазия, образование, школьники
СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Олимпиада школьников "Путь к вершинам - 2024" пройдет в Абхазском государственном университете с 10 по 12 мая, рассказала Sputnik заместитель первого проректора АГУ Инга Ардзинба.
"В этом году Абхазский государственный университет будет объявлять прием по 39 направлениям подготовки (специальностям). Впервые мы будем осуществлять проект по приему на первый курс по новой специальности "фармация". Олимпиада школьников будет проводиться по всем направлениям подготовки, по которым будет осуществляться в этом году прием в национальный университет", – подчеркнула она.
Олимпиада для выпускников школ будет проводиться по общеобразовательным предметам, перечень которых размещен на официальном сайте
АГУ в разделе Олимпиада школьников "Путь к вершинам".
Вопросы составлены на основе школьных программ и содержат теоретические и практические задания, а также вопросы соревновательного характера. Победители и призеры олимпиады будут определяться на основании рейтинговой таблицы среди тех участников, которые набрали не менее 70% от общей суммы баллов за выполненные задания.
Победителям олимпиады вручат диплом первой степени, призерам вручат диплом призера второй и третьей степени. Победители и призеры будут приняты в АГУ без вступительных испытаний.
"Для того чтобы зарегистрироваться и стать участником олимпиады "Путь к вершинам - 2024", необходимо предоставить паспорт или документ, удостоверяющий личность. Справку о том, что участник олимпиады является выпускником школы, но это только для тех, кто не зарегистрировался в общем списке, формируемом и уже представленном в университет районными отделами образования", – рассказала Инга Ардзинба.
Она добавила, что среди вопросов, которые задают чаще всего – "может ли выпускник принять участие одновременно по нескольким предметам".
"Да, но при условии, если соответствующие профилю олимпиады предметы сдаются в разные дни. Если же профильные предметы олимпиады сдаются в один день, то в этом случае, участник олимпиады должен выбрать наиболее приоритетное для него направление", – заметила она.
Победители олимпиады могут быть рекомендованы на зачисление на бюджетную основу обучения, если в соответствии с контрольными цифрами приема есть бюджетные места.
Призеры второй и третьей степени могут быть рекомендованы приемной комиссией к зачислению на бюджетную либо на платную основу обучения.
По уже поступившим заявкам от районных отделов образования в олимпиаде могут принять участие более 360 выпускников школ. Среди специальностей, на которые больше всего желающих, лидируют три направления – экономика, юриспруденция и туризм.
Олимпиада школьников "Путь к вершинам" в Абхазском государственном университете будет проведена в четвертый раз.