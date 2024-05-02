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Подозреваемый в стрельбе в центре Сухума установлен

Подозреваемый в стрельбе в центре Сухума установлен

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Подозреваемый в стрельбе в центре Сухума установлен, сообщила пресс-служба МВД. 02.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Подозреваемый в стрельбе в центре Сухума установлен, сообщила пресс-служба МВД.В среду, 1 мая, около 21:00, в районе набережной Махаджиров и проспекта Леона в Сухуме произошла стрельба, был ранен Пилия О.В. Его доставили в Республиканскую больницу.Милиция перекрыла движение на пересечении Леона и Лакоба.Глава МВД Абхазии Роберт Киут провел экстренное совещание в столичном УВД и поручил в кратчайшие сроки расследовать преступление по факту стрельбы."Преступления подобного характера в центре города, в самом популярном среди наших граждан месте, на набережной столицы, недопустимы. Никому не позволено подвергать риску жизни и здоровье наших детей, обычных граждан. Я жду от вас быстрой и качественной работы. Виновные должны быть наказаны", – сказал Киут.

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