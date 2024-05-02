https://sputnik-abkhazia.ru/20240502/podozrevaemyy-v-strelbe-v-tsentre-sukhuma-ustanovlen-1050942928.html
Подозреваемый в стрельбе в центре Сухума установлен
Подозреваемый в стрельбе в центре Сухума установлен
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Подозреваемый в стрельбе в центре Сухума установлен, сообщила пресс-служба МВД. 02.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-02T10:16+0300
2024-05-02T10:16+0300
2024-05-02T10:22+0300
в абхазии
мвд абхазии
абхазия
происшествия
сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/24/1029742494_0:92:1995:1214_1920x0_80_0_0_b86648f273cf85d0cdac7adb1a7c5281.jpg
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Подозреваемый в стрельбе в центре Сухума установлен, сообщила пресс-служба МВД.В среду, 1 мая, около 21:00, в районе набережной Махаджиров и проспекта Леона в Сухуме произошла стрельба, был ранен Пилия О.В. Его доставили в Республиканскую больницу.Милиция перекрыла движение на пересечении Леона и Лакоба.Глава МВД Абхазии Роберт Киут провел экстренное совещание в столичном УВД и поручил в кратчайшие сроки расследовать преступление по факту стрельбы."Преступления подобного характера в центре города, в самом популярном среди наших граждан месте, на набережной столицы, недопустимы. Никому не позволено подвергать риску жизни и здоровье наших детей, обычных граждан. Я жду от вас быстрой и качественной работы. Виновные должны быть наказаны", – сказал Киут.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/24/1029742494_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_eefacd9a27ea44e45eb6fc8943286e01.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, абхазия, происшествия, сухум
мвд абхазии, абхазия, происшествия, сухум
Подозреваемый в стрельбе в центре Сухума установлен
10:16 02.05.2024 (обновлено: 10:22 02.05.2024)
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Подозреваемый в стрельбе в центре Сухума установлен, сообщила пресс-служба МВД.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Имя подозреваемого не называется. Милиция принимает меры по его задержанию.
В среду, 1 мая, около 21:00, в районе набережной Махаджиров и проспекта Леона в Сухуме произошла стрельба, был ранен Пилия О.В. Его доставили в Республиканскую больницу.
Милиция перекрыла движение на пересечении Леона и Лакоба.
Глава МВД Абхазии Роберт Киут провел экстренное совещание в столичном УВД и поручил в кратчайшие сроки расследовать преступление по факту стрельбы.
"Преступления подобного характера в центре города, в самом популярном среди наших граждан месте, на набережной столицы, недопустимы. Никому не позволено подвергать риску жизни и здоровье наших детей, обычных граждан. Я жду от вас быстрой и качественной работы. Виновные должны быть наказаны", – сказал Киут.