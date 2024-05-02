https://sputnik-abkhazia.ru/20240502/posrednik-belyaeva-o-proverkakh-na-turobektakh-abkhazii---1050949227.html
Посредник: Беляева о проверках на туробъектах Абхазии
Посредник: Беляева о проверках на туробъектах Абхазии
Sputnik Абхазия
Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева в программе "Посредник" на радио Sputnik. 02.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-02T13:35+0300
2024-05-02T13:35+0300
2024-05-02T13:35+0300
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Посредник: Беляева о проверках на туробъектах Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Беляева о проверках на туробъектах Абхазии
О том, как проводится проверка туробъектов, какие виды нарушения чаще всего фиксируют специалисты и что грозит тем, кто не соблюдает нормы, об этом главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева рассказала в эфире радио.Специалисты СЭС совместно с сотрудниками Минтуризма проводят комплексную проверку готовности туробъектов к началу сезона. По словам санврача, проверяются крупные объекты и объекты с круглогодичным размещением туристов, а вот сезонные объекты будут проверять в мае.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, посредник, проверки, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, туризм, отдых в абхазии, аудио
подкасты, посредник, проверки, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, туризм, отдых в абхазии, аудио
Посредник: Беляева о проверках на туробъектах Абхазии
Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева в программе "Посредник" на радио Sputnik.
О том, как проводится проверка туробъектов, какие виды нарушения чаще всего фиксируют специалисты и что грозит тем, кто не соблюдает нормы, об этом главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева рассказала в эфире радио.
Специалисты СЭС совместно с сотрудниками Минтуризма проводят комплексную проверку готовности туробъектов к началу сезона. По словам санврача, проверяются крупные объекты и объекты с круглогодичным размещением туристов, а вот сезонные объекты будут проверять в мае.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.