https://sputnik-abkhazia.ru/20240502/rossiyskie-voennye-polnostyu-osvobodili-berdychi-v-dnr-1050958285.html
Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР
Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР
Sputnik Абхазия
Бердычи находятся в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. 02.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-02T14:30+0300
2024-05-02T14:30+0300
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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Российские военные освободили село Бердычи в ДНР, сообщило Минобороны.Также подразделения группировки улучшили тактическое положение и ударили по позициям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Воздвиженки, Калиново, Сокола, Новопокровского и Прогресса.Кроме того, они отбили десять контратак штурмовиков 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновки и Нетайлово.ВСУ потеряли здесь до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, САУ PzH 2000 и гаубицу М777.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Российские военные полностью освободили Бердычи в ДНР
14:30 02.05.2024 (обновлено: 17:40 02.05.2024)
Бердычи находятся в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik.
Российские военные освободили село Бердычи в ДНР, сообщило Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.
Также подразделения группировки улучшили тактическое положение и ударили по позициям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Воздвиженки, Калиново, Сокола, Новопокровского и Прогресса.
Кроме того, они отбили десять контратак штурмовиков 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновки и Нетайлово.
ВСУ потеряли здесь до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, САУ PzH 2000 и гаубицу М777.