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ФСБ ликвидировала украинского диверсанта в Ленинградской области

ФСБ ликвидировала украинского диверсанта в Ленинградской области

Sputnik Абхазия

Агент планировал организовать теракты на объектах Минобороны в Московской и Ленинградской областях, а также против участников одного из добровольческих... 03.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-03T13:30+0300

2024-05-03T13:30+0300

2024-05-03T13:35+0300

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали агента военной разведки Украины, который готовил теракты на российских военных объектах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Агентом оказался 48-летний россиянин, который проходил подготовку в Литве. Сначала его попытались задержать в Подмосковье, он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В его машине силовики обнаружили оружие, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон, а в арендованных им квартире и гараже – взрывчатку и боеприпасы. Судя по переписке с куратором, после совершения терактов диверсант планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, террористическая организация, в которой он состоял, планировала "полностью искоренить все русское" в Прибалтике, в том числе организовать теракты в православных церквях.

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