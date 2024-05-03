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ФСБ ликвидировала украинского диверсанта в Ленинградской области
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта в Ленинградской области
Sputnik Абхазия
Агент планировал организовать теракты на объектах Минобороны в Московской и Ленинградской областях, а также против участников одного из добровольческих... 03.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-03T13:30+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали агента военной разведки Украины, который готовил теракты на российских военных объектах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Агентом оказался 48-летний россиянин, который проходил подготовку в Литве. Сначала его попытались задержать в Подмосковье, он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В его машине силовики обнаружили оружие, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон, а в арендованных им квартире и гараже – взрывчатку и боеприпасы. Судя по переписке с куратором, после совершения терактов диверсант планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, террористическая организация, в которой он состоял, планировала "полностью искоренить все русское" в Прибалтике, в том числе организовать теракты в православных церквях.
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новости, россия, фсб, украина
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта в Ленинградской области
13:30 03.05.2024 (обновлено: 13:35 03.05.2024)
Агент планировал организовать теракты на объектах Минобороны в Московской и Ленинградской областях, а также против участников одного из добровольческих батальонов и волонтерского центра в Санкт-Петербурге.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали агента военной разведки Украины, который готовил теракты на российских военных объектах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Диверсант выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе. <...> При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован", — говорится в сообщении.
Агентом оказался 48-летний россиянин, который проходил подготовку в Литве. Сначала его попытались задержать в Подмосковье, он оказал вооруженное сопротивление и скрылся.
В его машине силовики обнаружили оружие, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон, а в арендованных им квартире и гараже – взрывчатку и боеприпасы.
Судя по переписке с куратором, после совершения терактов диверсант планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, террористическая организация, в которой он состоял, планировала "полностью искоренить все русское" в Прибалтике, в том числе организовать теракты в православных церквях.