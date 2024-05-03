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Габлия: системе образования Абхазии не хватает порядка 600 человек
Габлия: системе образования Абхазии не хватает порядка 600 человек
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Министр просвещения Абхазии Инал Габлия провел пресс-конференцию по итогам поездки на вторую научно-практическую конференцию "Артековские чтения". 03.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-03T19:58+0300
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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Абхазской системе образования не хватает порядка 600 человек, сказал на пресс-конференции глава Минпросвещения Инал Габлия."Проблема комплексная. Мы много обсуждали с президентом. Мы потеряли большое количество времени в этом вопросе. Из-за низкого статуса профессии и низкой заработной платы люди не хотят идти работать учителем. Мы должны вновь повысить статус педагога в стране", - сказал он.
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Габлия: системе образования Абхазии не хватает порядка 600 человек
Министр просвещения Абхазии Инал Габлия провел пресс-конференцию по итогам поездки на вторую научно-практическую конференцию "Артековские чтения".
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Абхазской системе образования не хватает порядка 600 человек, сказал на пресс-конференции глава Минпросвещения Инал Габлия.
Он уточнил, что это касается как вакантных должностей, так и должностей, которые занимают непрофильные учителя.
"Проблема комплексная. Мы много обсуждали с президентом. Мы потеряли большое количество времени в этом вопросе. Из-за низкого статуса профессии и низкой заработной платы люди не хотят идти работать учителем. Мы должны вновь повысить статус педагога в стране", - сказал он.