https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/gabliya-sisteme-obrazovaniya-abkhazii-ne-khvataet-poryadka-600-chelovek-1050976158.html

Габлия: системе образования Абхазии не хватает порядка 600 человек

Габлия: системе образования Абхазии не хватает порядка 600 человек

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Министр просвещения Абхазии Инал Габлия провел пресс-конференцию по итогам поездки на вторую научно-практическую конференцию "Артековские чтения". 03.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Абхазской системе образования не хватает порядка 600 человек, сказал на пресс-конференции глава Минпросвещения Инал Габлия."Проблема комплексная. Мы много обсуждали с президентом. Мы потеряли большое количество времени в этом вопросе. Из-за низкого статуса профессии и низкой заработной платы люди не хотят идти работать учителем. Мы должны вновь повысить статус педагога в стране", - сказал он.

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