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Главный четверг: Осия о повышении тарифов и распределении бюджетных средств
Главный четверг: Осия о повышении тарифов и распределении бюджетных средств
Sputnik Абхазия
Глава Сухумского городского Собрания Дмитрий Осия – гость программы "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 03.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-03T10:40+0300
2024-05-03T10:40+0300
2024-05-03T10:41+0300
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Главный четверг: Осия о повышении тарифов и распределении средств из бюджета
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Осия о повышении тарифов и распределении средств из бюджета
На заседании Сухумского городского Собрания 30 апреля депутаты поддержали предложение администрации столицы повысить тариф на проезд электрическим транспортом с условием предоставления школьникам бесплатного проезда. Помимо этого, увеличены тарифы на содержание и ремонт лифтов в Сухуме. О том, как проходило последнее заседание депутатов, в целом о работе городского Собрания Сухума, законотворческой деятельности и инициативах в эфире радио Sputnik рассказал глава Собрания Дмитрий Осия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, сухумское городское собрание, аудио
подкасты, главный четверг, сухумское городское собрание, аудио
Главный четверг: Осия о повышении тарифов и распределении бюджетных средств
10:40 03.05.2024 (обновлено: 10:41 03.05.2024)
Глава Сухумского городского Собрания Дмитрий Осия – гость программы "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия.
На заседании Сухумского городского Собрания 30 апреля депутаты поддержали предложение администрации столицы повысить тариф на проезд электрическим транспортом с условием предоставления школьникам бесплатного проезда. Помимо этого, увеличены тарифы на содержание и ремонт лифтов в Сухуме.
О том, как проходило последнее заседание депутатов, в целом о работе городского Собрания Сухума, законотворческой деятельности и инициативах в эфире радио Sputnik рассказал глава Собрания Дмитрий Осия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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