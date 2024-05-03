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Главный четверг: Осия о повышении тарифов и распределении бюджетных средств

Главный четверг: Осия о повышении тарифов и распределении бюджетных средств

Sputnik Абхазия

Глава Сухумского городского Собрания Дмитрий Осия – гость программы "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 03.05.2024, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Осия о повышении тарифов и распределении средств из бюджета Sputnik Абхазия Главный четверг: Осия о повышении тарифов и распределении средств из бюджета

На заседании Сухумского городского Собрания 30 апреля депутаты поддержали предложение администрации столицы повысить тариф на проезд электрическим транспортом с условием предоставления школьникам бесплатного проезда. Помимо этого, увеличены тарифы на содержание и ремонт лифтов в Сухуме. О том, как проходило последнее заседание депутатов, в целом о работе городского Собрания Сухума, законотворческой деятельности и инициативах в эфире радио Sputnik рассказал глава Собрания Дмитрий Осия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, главный четверг, сухумское городское собрание, аудио