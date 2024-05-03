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Хутаба рассказал о работе над законом об образовании в Абхазии
Хутаба рассказал о работе над законом об образовании в Абхазии
Sputnik Абхазия
О работе Парламента над созданием положения "Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья", в интервью радио Sputnik рассказал глава... 03.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-03T14:10+0300
2024-05-03T14:10+0300
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Хутаба о законе об образовании
Sputnik Абхазия
Хутаба о законе об образовании
Проблемы общего и инклюзивного образования обсудили в парламентском комитете по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ. Детский омбудсмен Мактина Джинджолия рассказала депутатам о жалобах на нарушение права на образование для детей с ОВЗ — во многих школах и детсадах нет подходящих условий. Она предложила создать положение "Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья", которое станет правовой основой решения этой проблемы. Депутаты поддержали эту инициативу, готовый документ будет направлен на рассмотрение в Министерство просвещения."В Парламенте в первом чтении принят проект закона об образовании, помимо этого, еще идет работа над альтернативным проектом закона об образовании, который готовит Министерство просвещения. Есть сторонники и противники того проекта, который уже есть в Народном Собрании и сторонники и противники того проекта, который готовится. В любом случае со стороны детского омбудсмена нас попросили позволить максимально им поучаствовать в этом процессе", – рассказал Хутаба.Подробности слушайте в подкасте.
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Хутаба рассказал о работе над законом об образовании в Абхазии
14:10 03.05.2024 (обновлено: 14:57 03.05.2024)
О работе Парламента над созданием положения "Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья", в интервью радио Sputnik рассказал глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Народного Собрания Даут Хутаба.
Проблемы общего и инклюзивного образования обсудили в парламентском комитете по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ. Детский омбудсмен Мактина Джинджолия рассказала депутатам о жалобах на нарушение права на образование для детей с ОВЗ — во многих школах и детсадах нет подходящих условий. Она предложила создать положение "Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья", которое станет правовой основой решения этой проблемы. Депутаты поддержали эту инициативу, готовый документ будет направлен на рассмотрение в Министерство просвещения.
"В Парламенте в первом чтении принят проект закона об образовании, помимо этого, еще идет работа над альтернативным проектом закона об образовании, который готовит Министерство просвещения. Есть сторонники и противники того проекта, который уже есть в Народном Собрании и сторонники и противники того проекта, который готовится. В любом случае со стороны детского омбудсмена нас попросили позволить максимально им поучаствовать в этом процессе", – рассказал Хутаба.
Подробности слушайте в подкасте
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