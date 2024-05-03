https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/nadezhnyy-partner-chem-abkhaziya-privlekatelna-dlya-rossii--1050977153.html
Надежный партнер: чем Абхазия привлекательна для России
Надежный партнер: чем Абхазия привлекательна для России
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В программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц рассказал о перспективах взаимоотношения стран и шагах для... 03.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-03T22:25+0300
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Абхазия и Южная Осетия лидируют в тройке дружественных России стран, согласно опросу Национального исследовательского института развития коммуникаций, сказал Барциц. "Понятен вектор развития этих стран, вектор устремления, направления. Народ и политическое руководство на любом этапе привержены идеям добрососедства, сотрудничества, стратегического партнерства и братства с Российской Федерацией", - сказал он. Абхазия - серьезный, надежный, прогнозируемый партнер для России, считает Олег Барциц. "Я уверен, что идеи добрососедства, сотрудничества и братства, которые заложены в основу наших взаимоотношений, только крепнут", - сказал он. В качестве примера Барциц привел участие добровольцев из Абхазии в специальной военной операции России на Украине, что, по его мнению, отражает борьбу за общие ценности. Полную версию смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, новости, россия, видео, мультимедиа, видео
Надежный партнер: чем Абхазия привлекательна для России
В программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц рассказал о перспективах взаимоотношения стран и шагах для реализации эффективной политики на Южном Кавказе.
Абхазия и Южная Осетия лидируют в тройке дружественных России стран, согласно опросу Национального исследовательского института развития коммуникаций, сказал Барциц.
"Понятен вектор развития этих стран, вектор устремления, направления. Народ и политическое руководство на любом этапе привержены идеям добрососедства, сотрудничества, стратегического партнерства и братства с Российской Федерацией", - сказал он.
Абхазия - серьезный, надежный, прогнозируемый партнер для России, считает Олег Барциц.
"Я уверен, что идеи добрососедства, сотрудничества и братства, которые заложены в основу наших взаимоотношений, только крепнут", - сказал он.
В качестве примера Барциц привел участие добровольцев из Абхазии в специальной военной операции России на Украине, что, по его мнению, отражает борьбу за общие ценности.
Полную версию смотрите в видео Sputnik.