https://sputnik-abkhazia.ru/20240503/strelba-proizoshla-v-gudaute-1050967574.html

Стрельба произошла в Гудауте

Стрельба произошла в Гудауте

Sputnik Абхазия

Инцидент произошел у бывшего кинотеатра "Киараз" примерно в 11:00 пятницы, 3 мая. 03.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Милиция проводит оперативно-розыскные мероприятия и устанавливает причастных к стрельбе в Гудауте, сказал начальник районного ОВД Зосма Гицба. Он уточнил, что инцидент произошел примерно в 11:00 пятницы на улице Киараз. Один человек был ранен. Sputnik сообщили, что он был доставлен в реанимацию Гудаутской ЦРБ.

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