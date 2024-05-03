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Стрельба произошла в Гудауте
Стрельба произошла в Гудауте
Sputnik Абхазия
Инцидент произошел у бывшего кинотеатра "Киараз" примерно в 11:00 пятницы, 3 мая. 03.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-03T13:01+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Милиция проводит оперативно-розыскные мероприятия и устанавливает причастных к стрельбе в Гудауте, сказал начальник районного ОВД Зосма Гицба. Он уточнил, что инцидент произошел примерно в 11:00 пятницы на улице Киараз. Один человек был ранен. Sputnik сообщили, что он был доставлен в реанимацию Гудаутской ЦРБ.
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Стрельба произошла в Гудауте
13:01 03.05.2024 (обновлено: 13:14 03.05.2024)
Инцидент произошел у бывшего кинотеатра "Киараз" примерно в 11:00 пятницы, 3 мая.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Милиция проводит оперативно-розыскные мероприятия и устанавливает причастных к стрельбе в Гудауте, сказал начальник районного ОВД Зосма Гицба.
Он уточнил, что инцидент произошел примерно в 11:00 пятницы на улице Киараз.
Один человек был ранен. Sputnik сообщили, что он был доставлен в реанимацию Гудаутской ЦРБ.