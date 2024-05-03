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Транспорт, парки и лифты: Осия рассказал о решениях Сухумского Горсобрания
Транспорт, парки и лифты: Осия рассказал о решениях Сухумского Горсобрания
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Председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Осия рассказал об итогах последнего заседания депутатов 03.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-03T12:23+0300
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Одно из решений, которое приняли депутаты городского Собрания, – повышение тарифа на проезд в троллейбусе. Ранее цена составляла 5 рублей, теперь – 10. Это решение было принято, чтобы не допустить ситуацию, при которой работа троллейбусного парка стала бы практически невозможной. Повышение стоимости позволит поддержать работу этого вида общественного транспорта, отметил Осия. Кроме того, он рассказал об инициативе, согласно которой один из парков поблизости с Национальной библиотекой планируют назвать Парком абхазских писателей имени основоположника национальной литературы Дмитрия Гулиа. Сейчас идет работа, связанная с приведением парка в надлежащий вид. Уже разработан архитектурный проект парка.
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видео, мультимедиа, сухум, новости, абхазия, видео
Транспорт, парки и лифты: Осия рассказал о решениях Сухумского Горсобрания
12:23 03.05.2024 (обновлено: 22:23 03.05.2024)
Председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Осия рассказал об итогах последнего заседания депутатов
Одно из решений, которое приняли депутаты городского Собрания, – повышение тарифа на проезд в троллейбусе. Ранее цена составляла 5 рублей, теперь – 10.
Это решение было принято, чтобы не допустить ситуацию, при которой работа троллейбусного парка стала бы практически невозможной. Повышение стоимости позволит поддержать работу этого вида общественного транспорта, отметил Осия.
Кроме того, он рассказал об инициативе, согласно которой один из парков поблизости с Национальной библиотекой планируют назвать Парком абхазских писателей имени основоположника национальной литературы Дмитрия Гулиа.
Сейчас идет работа, связанная с приведением парка в надлежащий вид. Уже разработан архитектурный проект парка.