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Транспорт, парки и лифты: Осия рассказал о решениях Сухумского Горсобрания

Транспорт, парки и лифты: Осия рассказал о решениях Сухумского Горсобрания

Sputnik Абхазия

Председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Осия рассказал об итогах последнего заседания депутатов 03.05.2024, Sputnik Абхазия

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Одно из решений, которое приняли депутаты городского Собрания, – повышение тарифа на проезд в троллейбусе. Ранее цена составляла 5 рублей, теперь – 10. Это решение было принято, чтобы не допустить ситуацию, при которой работа троллейбусного парка стала бы практически невозможной. Повышение стоимости позволит поддержать работу этого вида общественного транспорта, отметил Осия. Кроме того, он рассказал об инициативе, согласно которой один из парков поблизости с Национальной библиотекой планируют назвать Парком абхазских писателей имени основоположника национальной литературы Дмитрия Гулиа. Сейчас идет работа, связанная с приведением парка в надлежащий вид. Уже разработан архитектурный проект парка.

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