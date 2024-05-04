https://sputnik-abkhazia.ru/20240504/blagodatnyy-ogon-soshel-v-khrame-groba-gospodnya-v-ierusalime-1050978634.html

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Sputnik Абхазия

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне Пасхи, которую в этом году отмечают 5 мая. 04.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии и начал раздавать его находящимся в храме людям.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.

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