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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Sputnik Абхазия
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне Пасхи, которую в этом году отмечают 5 мая. 04.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-04T15:35+0300
2024-05-04T15:35+0300
2024-05-04T15:35+0300
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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии и начал раздавать его находящимся в храме людям.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.
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пасха, праздники, христианство, новости, православие
пасха, праздники, христианство, новости, православие
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне Пасхи, которую в этом году отмечают 5 мая.
СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии и начал раздавать его находящимся в храме людям.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр.
Верующие считают, что он чудесным образом появляется в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.