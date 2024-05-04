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Частичку Вечного огня передали Музею Боевой Славы в Сухуме
Частичку Вечного огня передали Музею Боевой Славы в Сухуме
Sputnik Абхазия
Лампады с Вечным огнем передадут во все города и районы Абхазии. 04.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-04T12:51+0300
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СУХУМ, 4 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Церемония передачи частички Вечного огня музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба прошла в Сухуме.В мероприятии участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, члены правительства, военные, представители посольства России, госслужащие и общественность.Кроме того, они возложили цветы к мемориалу павшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы.Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 3 мая. Частицы Вечного огня отправили в 14 стран и более 100 городов. В Абхазию лампаду привезли волонтеры "Народного фронта".
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абхазия, новости, сухум, 9 мая, день победы
абхазия, новости, сухум, 9 мая, день победы
Частичку Вечного огня передали Музею Боевой Славы в Сухуме
Лампады с Вечным огнем передадут во все города и районы Абхазии.
СУХУМ, 4 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Церемония передачи частички Вечного огня музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба прошла в Сухуме.
В мероприятии участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, члены правительства, военные, представители посольства России, госслужащие и общественность.
Кроме того, они возложили цветы к мемориалу павшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы.
Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 3 мая. Частицы Вечного огня отправили в 14 стран и более 100 городов. В Абхазию лампаду привезли волонтеры "Народного фронта".