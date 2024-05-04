https://sputnik-abkhazia.ru/20240504/chastichku-vechnogo-ognya-peredali-muzeyu-boevoy-slavy-v-sukhume-1050977860.html

Частичку Вечного огня передали Музею Боевой Славы в Сухуме

Частичку Вечного огня передали Музею Боевой Славы в Сухуме

Sputnik Абхазия

Лампады с Вечным огнем передадут во все города и районы Абхазии. 04.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Церемония передачи частички Вечного огня музею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба прошла в Сухуме.В мероприятии участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, члены правительства, военные, представители посольства России, госслужащие и общественность.Кроме того, они возложили цветы к мемориалу павшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы.Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 3 мая. Частицы Вечного огня отправили в 14 стран и более 100 городов. В Абхазию лампаду привезли волонтеры "Народного фронта".

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