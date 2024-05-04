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Человек высокого полета: памяти первого абхазского летчика Виктора Аргун

Человек высокого полета: памяти первого абхазского летчика Виктора Аргун

Sputnik Абхазия

Первый абхазский летчик Виктор Аргун родился 116 лет назад, 4 мая 1908 года. 04.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-04T09:00+0300

2024-05-04T09:00+0300

2024-05-04T13:19+0300

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Виктор Аргун награжден двумя орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, а также боевыми медалями.Он погиб 18 декабря 1942 года при выполнении боевого задания.SputnikКурс на взлетВиктор Аргун родился 4 мая 1908 года в селе Куланырхуа Гудаутского района в семье крестьян. После окончания Лыхнынской средней школы, он стал работать на Сухумской табачной фабрике, где создал кружки по подготовке стрелков, санитаров и по изучению противохимической защиты.В 1932 году Аргун занялся развитием авиационного дела и организовал планерную секцию на парашютной станции, куда набрал 60 парней и девушек.Спустя три года он поступил в Краснознаменную школу гражданского воздушного флота имени Баранова в Батайске. В день окончания его учебы на первой полосе одной из местных газет вышла статься с портретом Виктора Аргун и заголовком "Он – первый пилот-абхазец". Вскоре Аргун становится комиссаром Красной Армии.Еще спустя год председатель ЦИК Абхазской ССР Нестор Лакоба пишет письмо на имя начальника Гражданского воздушного флота Ткачева с просьбой командировать Виктора Аргун на постоянную работу в Сухумский аэроклуб.В декабре 2019 года оригинал этого документа был передан в Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба историком Геннадием Лариным."Этот документ свидетельствует, во-первых, о личной заботе Нестора Лакоба о судьбе Виктора Аргун, во-вторых, о заботе о формировании национальных кадров для становления абхазской авиации", – подчеркнул историк, заместитель директора музея Николай Медвенский.Уникальным этот документ назвал директор Абхазского госмузея Аркадий Джопуа. Он объяснил это тем, что официальных бумаг, подписанных Нестором Лакоба, почти не сохранилось.Особую благодарность Геннадию Ларину выразила семья Виктора Аргун. Внучка абхазского пилота Эсма Аргун призналась, что на протяжении многих лет ее отец собирал информацию о ее деде по крупицам."Я трепетно отношусь ко всему, что касается дедушки. Уже 77 лет, как его нет, но несмотря на то, что прошло немало времени, о нем помнят не только члены его семьи. Без прошлого нет будущего. Я благодарна за то, что эти документы попали к нам. Это для нас очень важно", – сказала она.Виктор Аргун был не единственным пилотом в семье. Его младший брат Михаил также рассекал облака и был летчиком-испытателем. О нем известно немного, есть только данные о том, что он дослужился до звания младшего лейтенанта и был удостоен медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".Погиб Михаил в 1947 году в Ашхабаде при испытаниях самолета. Он похоронен рядом со своим братом в родовом селе Куланырхуа.Эпизоды из жизниЭсма Аргун в беседе с корреспондентом Sputnik сказала, что новых документов или информации о ее дедушке с 2019 года обнаружено не было, но поделилась некоторыми подробностями его жизни."Несмотря на свою строгость и серьезность, в молодости дедушка мог себе позволить немного похулиганить. Когда он служил в Батуми, он любил летать к своему родному селу и сбрасывать из самолета подарки в виде конфет для детей или сигарет для мужчин. Конечно, такие маневры были строго запрещены, но он не обращал на это внимание", - рассказала она.Профессиональный летчик Виктор Аргун как-то раз умудрился посадить самолет прямо на исторической поляне Лыхнашта. Об этом семье Аргун поведал ныне покойный писатель и общественный деятель Александр Тария, который видел все это своими глазами.Тария тогда учился в старших классах. Когда на поле приземлился самолет, все дети побежали к нему. Аргун разрешил им сесть в кабину и даже прокатил ребят.Еще одним интересным фактом из жизни первого абхазского летчика было то, что ее дедушка и бабушка были обручены с рождения. Такое решение приняли их отцы Кадыр Аргун и Кути Ардзинба."Они были близкими друзьями и очень уважали друг друга. Однажды при прощании после очередной встречи кто-то из них упомянул, что ему пора домой, так как его жена со дня на день ждет ребенка. Выяснилось, что обе их супруги были беременны. Они договорились о том, что если это будут девочка и мальчик, то их поженят", - сказала Аргун.Вскоре в семье Аргун родился сын Виктор, а в семье Ардзинба девочка Маления (по паспорту Вера - прим.). Дети выросли, стали приглядываться друг к другу и у них возникла взаимная симпатия. Они поженились.У Виктора Аргун и Малении Ардзинба родилось двое детей – сын Анатолий (по паспорту Василий - прим.) и дочь Нюся, которая заболела и умерла в возрасте 27 лет.Последний вылетВ 1936 году в Абхазии все же удается создать Осоавиахимовский аэроклуб. Как самый опытный пилот Аргун был назначен начальником летной части. Одной из его учениц была первая абхазская летчица Мери Авидзба, которая служила в женском авиационном полке в составе ВВС СССР во время Великой Отечественной войны.Немцы прозвали этот полк "ночными ведьмами", так как женщины-пилоты совершали вылеты исключительно ночами, а перед пикированием на вражеские позиции они отключали моторы на своих бипланах. Слышен был лишь негромкий свист воздуха, напоминающий звук метлы.После начала Великой Отечественной войны капитан Виктор Аргун был назначен заместителем командира 975-го истребительного авиаполка по политической части. В ходе битвы за Кавказ 1942–1943 годов он принимал активное участие в боевых действиях, осуществлял авиационное прикрытие советских сухопутных войск, военных кораблей и гражданских судов, проводил воздушную разведку боевых порядков противника и наносил удары по скоплениям живой силы и техники фашистов.Виктор Аргун осуществил свыше 300 боевых вылетов. 22 сентября 1942 года, будучи раненым, он совершил воинский подвиг, спасая подбитого командира эскадрильи Е. Доброва и был ранен.Аргун погиб 18 декабря 1942 года при выполнении боевого задания. Со всеми воинскими почестями он был похоронен в своем родов селе Куланырхуа.Имя Виктора Аргун носят Гудаутская средняя школа №2 и улица в Сухуме. В его честь летчик Вячеслав Хромых написал песню, также почта Абхазии выпустила марку с его изображением.За мужество, доблесть и самоотверженность, проявленные при защите Родины, Аргун награжден двумя орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, а также боевыми медалями.

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