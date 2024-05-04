https://sputnik-abkhazia.ru/20240504/moskva-ot-slova-mozg-a-pskov--ot-plesa-razbiraemsya-v-astionimakh-1050970372.html

Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах

Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах

Sputnik Абхазия

Как происходит "подбор названий" и почему с одними городами все понятно, а "имена" других обросли легендами? 04.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-04T11:46+0300

2024-05-04T11:46+0300

2024-05-04T11:46+0300

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Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах Sputnik Абхазия Москва от слова "мозг", а Псков — от "плеса". Разбираемся в астионимах

За привычными названиями российских городов скрываются необычные истории. Города иногда называли в честь оберегающих их святых, протекающих рядом рек или даже обитающих в тех краях птиц. Эксперты эпизода — педагог по русскому языку, блогер Татьяна Гартман и журналист, экскурсовод Андрей Волков.Слушайте подкасты РИА Новости.

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