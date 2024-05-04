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"Огонь памяти", встреча с ветеранами и СВО: пресс-конференция к 9 Мая прошла в Sputnik
"Огонь памяти", встреча с ветеранами и СВО: пресс-конференция к 9 Мая прошла в Sputnik
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Об акции "Огонь памяти", встречах с ветеранами ВОВ и запланированных акциях ко Дню Победы рассказали на пресс-конференции в Sputnik Абхазия. 04.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-04T22:42+0300
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В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Сухуме прошла акция "Огонь памяти". Частичку Вечного огня доставили в столицу республики и передали во все города и районы страны. Организаторы и участники этой акции актриса театра и кино, теле- и радио ведущая, театральный педагог Яна Поплавская, глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов и руководитель Всероссийского движения "Вдохновители" Михаил Палей рассказали в пресс-центре Sputnik об "Огне памяти", как прошла встреча с ветеранами ВОВ в Сухуме и о том, какие запланированные мероприятия пройдут в республике к 9 Мая.
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видео, абхазия, новости, 9 мая, день победы, мультимедиа, видео
видео, абхазия, новости, 9 мая, день победы, мультимедиа, видео
"Огонь памяти", встреча с ветеранами и СВО: пресс-конференция к 9 Мая прошла в Sputnik
Об акции "Огонь памяти", встречах с ветеранами ВОВ и запланированных акциях ко Дню Победы рассказали на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.
В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Сухуме прошла акция "Огонь памяти".
Частичку Вечного огня доставили в столицу республики и передали во все города и районы страны. Организаторы и участники этой акции актриса театра и кино, теле- и радио ведущая, театральный педагог Яна Поплавская, глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов и руководитель Всероссийского движения "Вдохновители" Михаил Палей рассказали в пресс-центре Sputnik об "Огне памяти", как прошла встреча с ветеранами ВОВ в Сухуме и о том, какие запланированные мероприятия пройдут в республике к 9 Мая.