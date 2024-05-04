https://sputnik-abkhazia.ru/20240504/ogon-pamyati-vstrecha-s-veteranami-i-svo-press-konferentsiya-k-9-maya-proshla-v-sputnik-1050980774.html

"Огонь памяти", встреча с ветеранами и СВО: пресс-конференция к 9 Мая прошла в Sputnik

"Огонь памяти", встреча с ветеранами и СВО: пресс-конференция к 9 Мая прошла в Sputnik

Sputnik Абхазия

Об акции "Огонь памяти", встречах с ветеранами ВОВ и запланированных акциях ко Дню Победы рассказали на пресс-конференции в Sputnik Абхазия. 04.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-04T22:42+0300

2024-05-04T22:42+0300

2024-05-04T22:42+0300

пресс-центр

видео

абхазия

новости

9 мая

день победы

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/04/1050980276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_807e1b2edcf6bf2cd269b2189e2a38f6.jpg

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Сухуме прошла акция "Огонь памяти". Частичку Вечного огня доставили в столицу республики и передали во все города и районы страны. Организаторы и участники этой акции актриса театра и кино, теле- и радио ведущая, театральный педагог Яна Поплавская, глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов и руководитель Всероссийского движения "Вдохновители" Михаил Палей рассказали в пресс-центре Sputnik об "Огне памяти", как прошла встреча с ветеранами ВОВ в Сухуме и о том, какие запланированные мероприятия пройдут в республике к 9 Мая.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, абхазия, новости, 9 мая, день победы, мультимедиа, видео