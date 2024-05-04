https://sputnik-abkhazia.ru/20240504/vzaimnyy-interes-bartsits-o-konferentsii-rossiya---yuzhnyy-kavkaz-sila-prityazheniya-1050970682.html

Взаимный интерес: Барциц о конференции "Россия - Южный Кавказ: сила притяжения"

Взаимный интерес: Барциц о конференции "Россия - Южный Кавказ: сила притяжения"

Sputnik Абхазия

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в эфире радио Sputnik рассказал о взаимодействии Абхазии с внешним миром. 04.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-04T16:23+0300

2024-05-04T16:23+0300

2024-05-04T16:23+0300

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Взаимный интерес: Барциц Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Барциц

В столице Южной Осетии Цхинвале состоялась международная научно-практическая конференция "Россия – Южный Кавказ: сила притяжения". На конференцию приехали представители научных и экспертных кругов, политики и журналисты из России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Узбекистана. Ученые и политики делились своим мнением о месте и роли этих стран в мировой и региональной истории, современных вызовах, интеграционных процессах. Как в этом смысле развивается Абхазия, каковы ее приоритеты, рассказал участник конференции, торгпред Абхазии в России Олег Барциц. "В своем выступлении на панельной дискуссии я обратил на два наиболее важных аспекта нашего взаимодействия с внешним миром. Имя в виду, что у нас сложились уже очень тесные и продуктивные экономические, военные, научные, политические, социальные, культурные связи с Российской Федерацией, я говорил и об этом, и о потенциале взаимодействия, которым Абхазия обладает. В частности, о сотрудничестве с республикой Беларусь. Акцент был на том, что мы можем двигаться по двум направлениям - это экономическое и торговое взаимодействие с этими странами и обязательно культурное сотрудничество, взаимопроникновение культур", - сказал Барциц. Слушайте подкаст.

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