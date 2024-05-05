Бжания поздравил православных христиан с Пасхой

"Этот день призывает нас к размышлению о вечных ценностях — мире, любви и взаимопонимании, объединяет нас и вдохновляет на созидание и добрые дела. Пусть праздник Пасхи наполнит каждого радостью и надеждой, а сердца — теплом и светом благих поступков", — говорится в поздравлении.