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Бжания поздравил православных христиан с Пасхой
Бжания поздравил православных христиан с Пасхой
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил православных христиан и граждан Абхазии, отмечающих Пасху, с праздником. 05.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-05T10:25+0300
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в абхазии
пасха
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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил православных христиан и граждан Абхазии, отмечающих Пасху, с праздником. Православные Абхазии сегодня отмечают Пасху. Во всех храмах республики прошли пасхальные богослужения.
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пасха, религия, православие, абхазия, аслан бжания
пасха, религия, православие, абхазия, аслан бжания
Бжания поздравил православных христиан с Пасхой
СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил православных христиан и граждан Абхазии, отмечающих Пасху, с праздником.
"Этот день призывает нас к размышлению о вечных ценностях — мире, любви и взаимопонимании, объединяет нас и вдохновляет на созидание и добрые дела. Пусть праздник Пасхи наполнит каждого радостью и надеждой, а сердца — теплом и светом благих поступков", — говорится в поздравлении.
Православные Абхазии сегодня отмечают Пасху. Во всех храмах республики прошли пасхальные богослужения.