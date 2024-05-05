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Бжания поздравил православных христиан с Пасхой
Бжания поздравил православных христиан с Пасхой
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил православных христиан и граждан Абхазии, отмечающих Пасху, с праздником. 05.05.2024, Sputnik Абхазия
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в абхазии
пасха
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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил православных христиан и граждан Абхазии, отмечающих Пасху, с праздником. Православные Абхазии сегодня отмечают Пасху. Во всех храмах республики прошли пасхальные богослужения.
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пасха, религия, православие, абхазия, аслан бжания
пасха, религия, православие, абхазия, аслан бжания

Бжания поздравил православных христиан с Пасхой

10:25 05.05.2024
© Foto / Администрация Президента Республики Абхазия Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 05.05.2024
© Foto / Администрация Президента Республики Абхазия
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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил православных христиан и граждан Абхазии, отмечающих Пасху, с праздником.
"Этот день призывает нас к размышлению о вечных ценностях — мире, любви и взаимопонимании, объединяет нас и вдохновляет на созидание и добрые дела. Пусть праздник Пасхи наполнит каждого радостью и надеждой, а сердца — теплом и светом благих поступков", — говорится в поздравлении.
Православные Абхазии сегодня отмечают Пасху. Во всех храмах республики прошли пасхальные богослужения.
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