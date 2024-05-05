https://sputnik-abkhazia.ru/20240505/dagestan-nevedomye-avtokhtony-legendy-o-konyake-i-buduschee-1050970759.html
Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее
Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее
Sputnik Абхазия
Хатми, гюляби, махбор цибил и асыл кара – в чем особенность дагестанских автохтонов, и где их попробовать? 05.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-05T14:21+0300
2024-05-05T14:21+0300
2024-05-05T14:21+0300
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Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее
Sputnik Абхазия
Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее
Почему Дагестан считается краем коньяка и игристого; откуда взялась шутка, что с коньяками работают лентяи; и как дагестанские виноделы "победили" ркацители. Из чего делают горскую бузу, и как в мусульманском регионе относятся к виноделию.Эксперт эпизода — главный винодел Дербентской винодельческой компании ("Дербент-вино") Шамиль Алиев.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, виноделие, аудио
подкасты риа, виноделие, аудио
Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее
Хатми, гюляби, махбор цибил и асыл кара – в чем особенность дагестанских автохтонов, и где их попробовать?
Почему Дагестан считается краем коньяка и игристого; откуда взялась шутка, что с коньяками работают лентяи; и как дагестанские виноделы "победили" ркацители. Из чего делают горскую бузу, и как в мусульманском регионе относятся к виноделию.
Эксперт эпизода — главный винодел Дербентской винодельческой компании ("Дербент-вино") Шамиль Алиев.
Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России"
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