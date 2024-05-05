https://sputnik-abkhazia.ru/20240505/dagestan-nevedomye-avtokhtony-legendy-o-konyake-i-buduschee-1050970759.html

Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее

Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее

Sputnik Абхазия

Хатми, гюляби, махбор цибил и асыл кара – в чем особенность дагестанских автохтонов, и где их попробовать? 05.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-05T14:21+0300

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Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее Sputnik Абхазия Дагестан. Неведомые автохтоны, легенды о коньяке и будущее

Почему Дагестан считается краем коньяка и игристого; откуда взялась шутка, что с коньяками работают лентяи; и как дагестанские виноделы "победили" ркацители. Из чего делают горскую бузу, и как в мусульманском регионе относятся к виноделию.Эксперт эпизода — главный винодел Дербентской винодельческой компании ("Дербент-вино") Шамиль Алиев.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости.

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