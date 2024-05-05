https://sputnik-abkhazia.ru/20240505/dopolnitelnoe-vremya-repetyuk-o-sportivnoy-meditsine-i-snizhenii-biologicheskogo-vozrasta-1050922562.html

Дополнительное время: Репетюк о спортивной медицине и снижении биологического возраста

Дополнительное время: Репетюк о спортивной медицине и снижении биологического возраста

Sputnik Абхазия

Врач-травматолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Алексей Репетюк был гостем... 05.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-05T15:26+0300

2024-05-05T15:26+0300

2024-05-06T10:07+0300

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Дополнительное время: Репетюк о спортивной медицине и снижении биологического возраста Sputnik Абхазия Дополнительное время: Репетюк о спортивной медицине и снижении биологического возраста

Врач-травматолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Алексей Репетюк был гостем программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. Он рассказал о том, что с абхазскими врачами-реабилитологами наметили схемы взаимодействия, чтобы помогать спортсменам восстанавливаться после травм.Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба на встрече с врачом- травмотологом ранее отметил, что Абхазия испытывает большие проблемы со специалистами в области спортивной медицины.Кандидат медицинских наук Алексей Репетюк в эфире радио рассказал и о том, что абхазские спортсмены, выступающие на Международных спортивных Играх стран БРИКС в Казани, а также тренеры и медперсонал будут проконсультированы на счет антидопинговых правил в ходе онлайн-лекций. В беседе он подробнее остановился на вопросе длительности игрового возраста спортсменов, о том, как этого добиться.Полная версия беседы в аудиофайле выше

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