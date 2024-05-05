https://sputnik-abkhazia.ru/20240505/paskhalnoe-bogosluzhenie-nachalos-v-sukhume-1050981752.html

Пасхальное богослужение началось в Сухуме

Пасхальное богослужение началось в Сухуме

Sputnik Абхазия

В 2024 году православные христиане по всему миру отмечают Пасху 5 мая. 05.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Пасхальное богослужение началось в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. До его начала в Сухум привезли частицу Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме.Несмотря на дождь, собор посетило большое количество верующих, многие из них приняли участие в крестном ходе. Службу также посетил президент Абхазии Аслан Бжания.Пасхальная полунощница началась в 23:00 и завершилась в полночь, за ней последовала Божественная литургия. Служба завершится в 06:00. Утром прихожане смогут освятить куличи и крашенные яйца.

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