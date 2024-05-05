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Пасхальное богослужение началось в Сухуме
Пасхальное богослужение началось в Сухуме
Sputnik Абхазия
В 2024 году православные христиане по всему миру отмечают Пасху 5 мая. 05.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-05T00:44+0300
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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Пасхальное богослужение началось в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. До его начала в Сухум привезли частицу Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме.Несмотря на дождь, собор посетило большое количество верующих, многие из них приняли участие в крестном ходе. Службу также посетил президент Абхазии Аслан Бжания.Пасхальная полунощница началась в 23:00 и завершилась в полночь, за ней последовала Божественная литургия. Служба завершится в 06:00. Утром прихожане смогут освятить куличи и крашенные яйца.
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абхазия, пасха, христианство, новости
Пасхальное богослужение началось в Сухуме
00:44 05.05.2024 (обновлено: 00:57 05.05.2024)
В 2024 году православные христиане по всему миру отмечают Пасху 5 мая.
СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Пасхальное богослужение началось в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.
До его начала в Сухум привезли частицу Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Несмотря на дождь, собор посетило большое количество верующих, многие из них приняли участие в крестном ходе. Службу также посетил президент Абхазии Аслан Бжания.
Пасхальная полунощница началась в 23:00 и завершилась в полночь, за ней последовала Божественная литургия.
Служба завершится в 06:00. Утром прихожане смогут освятить куличи и крашенные яйца.