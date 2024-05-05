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Российские военные освободили населенный пункт Очеретино в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Очеретино в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой... 05.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-05T13:14+0300

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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, подтвердили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской областию. Средствами противовоздушной обороны сбито 20 украинских беспилотных летательных аппаратов и две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23762 беспилотных летательных аппарата, 512 зенитных ракетных комплексов, 15917 танков и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9314 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21479 единиц специальной военной автомобильной техники.

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