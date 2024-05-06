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День добровольца Донбасса отметили в Сухуме
День добровольца Донбасса отметили в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. День добровольца Донбасса отметили в Сухуме. 06.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-06T16:50+0300
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. День добровольца Донбасса отметили в Сухуме. После церемонии возложения к памятнику Неизвестному солдату прошел митинг.Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба выступил на митинге в честь Дня добровольца Донбасса. На мероприятии Знаком добровольца наградили 41 бойца и 9 волонтеров. День добровольца Донбасса отмечается 6 мая с 2015 года. В борьбе за Донбасс сложили головы 39 добровольцев из Абхазии.
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донбасс, абхазия, днр, добровольцы
День добровольца Донбасса отметили в Сухуме
16:50 06.05.2024 (обновлено: 19:44 06.05.2024)
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. День добровольца Донбасса отметили в Сухуме.
После церемонии возложения к памятнику Неизвестному солдату прошел митинг.
Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба выступил на митинге в честь Дня добровольца Донбасса.
"Мы сегодня плечом к плечу сражаемся с общим врагом. То, что происходит в мире касается не только России, не только Абхазии, но и всего мира", - сказал Шамба.
На мероприятии Знаком добровольца наградили 41 бойца и 9 волонтеров.
День добровольца Донбасса отмечается 6 мая с 2015 года. В борьбе за Донбасс сложили головы 39 добровольцев из Абхазии.