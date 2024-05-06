https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/drony-vsu-atakovali-avtobusy-v-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie--1050987701.html

Дроны ВСУ атаковали автобусы в Белгородской области, есть погибшие

Дроны ВСУ атаковали автобусы в Белгородской области, есть погибшие

Sputnik Абхазия

Инцидент произошел 6 мая 2024 года в районе 7 утра на автодороге Грайворон-Березовка-Белгород. 06.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-06T11:48+0300

2024-05-06T11:48+0300

2024-05-06T11:48+0300

украина

россия

белгородская область

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. Семь человек скончались на месте от полученных травм. Пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами.Два человека находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет России расследует факт атаки дронов-камикадзе на автобусы в Белгородской области. СК установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

украина

россия

белгородская область

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украина, россия, белгородская область