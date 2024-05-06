https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/drony-vsu-atakovali-avtobusy-v-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie--1050987701.html
Дроны ВСУ атаковали автобусы в Белгородской области, есть погибшие
Дроны ВСУ атаковали автобусы в Белгородской области, есть погибшие
Sputnik Абхазия
Инцидент произошел 6 мая 2024 года в районе 7 утра на автодороге Грайворон-Березовка-Белгород. 06.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-06T11:48+0300
2024-05-06T11:48+0300
2024-05-06T11:48+0300
украина
россия
белгородская область
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. Семь человек скончались на месте от полученных травм. Пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами.Два человека находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет России расследует факт атаки дронов-камикадзе на автобусы в Белгородской области. СК установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
украина
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, белгородская область
украина, россия, белгородская область
Дроны ВСУ атаковали автобусы в Белгородской области, есть погибшие
Инцидент произошел 6 мая 2024 года в районе 7 утра на автодороге Грайворон-Березовка-Белгород.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу.
Семь человек скончались на месте от полученных травм. Пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами.
"В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. 15 работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться", - сообщили в компании.
Два человека находятся в тяжелом состоянии.
Следственный комитет России расследует факт атаки дронов-камикадзе на автобусы в Белгородской области. СК установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.