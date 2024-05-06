https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/issledovatel-istorii-110-let-so-dnya-rozhdeniya-georgiya-dzidzariya-1050987015.html

Исследователь истории: 110 лет со дня рождения Георгия Дзидзария

Исследователь истории: 110 лет со дня рождения Георгия Дзидзария

Sputnik Абхазия

Историк-кавказовед, педагог, советский государственный и политический деятель Георгий Дзидзария родился 6 мая 1914 года в селе Лыхны Гудаутского района. 06.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-06T10:00+0300

2024-05-06T10:00+0300

2024-05-06T10:26+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikСо школьной скамьиБудущий ученый получил начальное образование в Гудаутском детском доме-интернате, затем в 1929 году поступил в сухумскую Горскую среднюю школу имени Нестора Лакоба. Известно, что интерес к истории у Дзидзария возник, когда он учился в школе. Увлечение переросло в желание профессионально заниматься научной деятельностью, именно поэтому он поступает в Московский институт истории, философии и литературы (МИФЛИ). В 1939 году Георгий Дзидзария вернулся в Абхазию, где и посвятил себя научно-педагогической работе.Доктор исторических наук Аслан Авидзба отмечает, что Георгий Дзидзария - корифей исторического абхазоведения. Его становление как ученого совпало с временем, когда абхазам отказывали в праве называться народом, говорит он."Грузинские ученые выдвигали такую идею, что абхазы являются такими же грузинами. В такое время ему выпала доля заниматься историей, в то время ни Абхазию, ни абхазов нельзя было упоминать отдельно от Грузии. Он один из авторов абхазского письма 1947 года, вместе с Константином Шакрыл и Багратом Шинкуба. С этого момента у Дзидзария были серьезные проблемы в исследовательской работе", - подчеркнул Авидзба.Примером того, что грузинские власти препятствовали ученому в научной деятельности, стало то, что труд "Келешбей Чачба" не был издан в 1948 году. Об этой работе были лишь сведения, никто ее не видел - только недавно она была обнаружена, говорит историк."Мы надеемся в скором будущем эту работу опубликовать. Из-за того, что в этой работе, во-первых, он назвал абхазов абхазами, а не грузинами, и во-вторых рассматривает Келешбея как человека, который стремился в отрыве от Грузии включить в состав России, ученый был подвергнут очень жестокой критике. То есть по идеологии тех людей, Келешбею нужно сначала бороться за единство Грузии, а потом уже единая Грузия входила в состав России", - заявил Авидзба.Впоследствии, Георгий Дзидзария не стал возвращаться к завершению и публикации научного труда, однако некоторые материалы, собранные в ней, использовал при написании других научных статей, говорит историк."Георгий Алексеевич выдержал все эти нападки, которые продолжались до так называемой "Хрущевской оттепели", после смерти Сталина и разоблачения Берия ситуация поменялась, но мы должны понимать, что ситуация поменялась не в корне. Свидетельство этому то, что он не вернулся к завершению научной работы "Келешбей Чачба". Личность Келешбея как руководителя Абхазии стремившегося вести самостоятельную политику продолжала подвергаться критике", - подчеркнул Авидзба.Он отметил, что политика ущемления прав Абхазии не завершилась, но она уже проводилась в более мягкой форме.Эталон академизмаАслан Авидзба назвал научное наследие Георгия Дзидзария эталоном академизма. Все работы автора закреплены историческими документами - он ссылается на достоверные источники."Его труды остаются главными работами по тем направлениям, которыми он занимался. Наряду с этим он был прекрасным педагогом, много лет возглавлял Сухумский педагогический институт. То есть вклад Георгия Алексеевича Дзидзария в научную разработку истории Абхазии и воспитании кадров очень велик", - считает историк.В библиографии ученого более 400 опубликованных работ, из них более 150 научных трудов, в том числе 50 монографий, сборников, брошюр. С 1975 года и до конца жизни Дзидзария был председателем Верховного Совета Республики Абхазия. Большие заслуги Георгия Дзидзария перед народом и государством были отмечены наградами: двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами "Знак Почета", орденом Дружбы народов и другими.Георгий Дзидзария ушел из жизни 1 мая 1988 года.После смерти Дзидзария были изданы два тома его научных трудов. Значительно позднее вышел третий том, включивший в себя неопубликованные работы ученого и подготовленный им сборник материалов по истории Абхазии.В республике учреждена Государственная премия в об­ласти науки имени Георгия Дзидзария. Она присуж­дается за выдающиеся достижения в области гуманитар­ных и естественных наук, получившие широкое обществен­ное признание и являющиеся крупным вкладом в развитие науки в Республике Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180507/anchabadze-rasskazal-o-dzidzariya-1023867266.html

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