https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/pamyatniki-letchiku-i-dobrovoltsu-iz-donbassa-otkryli-v-kutole-1050991469.html

Памятники летчику и добровольцу из Донбасса открыли в Кутоле

Памятники летчику и добровольцу из Донбасса открыли в Кутоле

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Памятники летчику-лейтенанту Николаю Гайда, погибшему в годы Великой Отечественной войны, и добровольцу в Отечественной войне народа... 06.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Памятники летчику-лейтенанту Николаю Гайда, погибшему в годы Великой Отечественной войны, и добровольцу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов Юрию Гальченко открыли селе Кутол Очамчырского района. В торжественной церемонии участвовали руководство района и села, представители Россотрудничества, Дома Москвы, жители села. Советский летчик Николай Гайда погиб в 1944 году в результате авиапроисшествия. Ему был 21 год. Он мечтал стать летчиком и попал в авиацию из пехоты, воевал на третьем украинском фронте. Доброволец Юрий Гальченко из Донецкой области участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Ему было 29 лет.

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