https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/pamyatniki-letchiku-i-dobrovoltsu-iz-donbassa-otkryli-v-kutole-1050991469.html
Памятники летчику и добровольцу из Донбасса открыли в Кутоле
Памятники летчику и добровольцу из Донбасса открыли в Кутоле
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Памятники летчику-лейтенанту Николаю Гайда, погибшему в годы Великой Отечественной войны, и добровольцу в Отечественной войне народа... 06.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-06T20:56+0300
2024-05-06T20:56+0300
2024-05-06T21:57+0300
в абхазии
очамчыра
очамчырский район
вов
история
овна
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/06/1050991685_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c9c4714c578aa4e53cf480d3d8d47c42.jpg
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Памятники летчику-лейтенанту Николаю Гайда, погибшему в годы Великой Отечественной войны, и добровольцу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов Юрию Гальченко открыли селе Кутол Очамчырского района. В торжественной церемонии участвовали руководство района и села, представители Россотрудничества, Дома Москвы, жители села. Советский летчик Николай Гайда погиб в 1944 году в результате авиапроисшествия. Ему был 21 год. Он мечтал стать летчиком и попал в авиацию из пехоты, воевал на третьем украинском фронте. Доброволец Юрий Гальченко из Донецкой области участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Ему было 29 лет.
очамчыра
очамчырский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/06/1050991685_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_836bf6520368ff6ae4d05c5ce559623f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
очамчыра, очамчырский район, вов, история, овна, абхазия
очамчыра, очамчырский район, вов, история, овна, абхазия
Памятники летчику и добровольцу из Донбасса открыли в Кутоле
20:56 06.05.2024 (обновлено: 21:57 06.05.2024)
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Памятники летчику-лейтенанту Николаю Гайда, погибшему в годы Великой Отечественной войны, и добровольцу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов Юрию Гальченко открыли селе Кутол Очамчырского района.
В торжественной церемонии участвовали руководство района и села, представители Россотрудничества, Дома Москвы, жители села.
"Советский Союз победил в той страшной войне благодаря дружбе народов, благодаря стойкости народов, характеру. Сегодня на Донбассе происходит то же самое, наши ребята воюют там, хотят оторвать голову национализму, и они обязательно победят, мы их всех в этом поддержим", — сказал глава района Беслан Бигвава.
Советский летчик Николай Гайда погиб в 1944 году в результате авиапроисшествия. Ему был 21 год. Он мечтал стать летчиком и попал в авиацию из пехоты, воевал на третьем украинском фронте.
Доброволец Юрий Гальченко из Донецкой области участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Ему было 29 лет.