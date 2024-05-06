https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/rossiya-provedet-ucheniya-po-podgotovke-i-primeneniyu-nestrategicheskogo-yadernogo-oruzhiya-1050992243.html

Россия проведет учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия

Россия проведет учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в... 06.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-06T17:15+0300

2024-05-06T17:15+0300

2024-05-06T22:10+0300

украина

сша

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны."В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению <...> учения с ракетными соединениями Южного военного округа", — говорится в пресс-релизе.Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.Отмечается, что это также ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.На минувшей неделе европейские политики сделали громкие заявления по поводу украинского конфликта. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с звучащими с Запада заявлениями о готовности отправить войска на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, это новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный, требует особого внимания и особых мер.В МИД России заявили, что предстоящие учения связаны с воинственными заявлениями с Запада и действиями по нагнетанию давления на Россию.Москва рассчитывает, что это мероприятие остудит "горячие головы" в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков, отметили в ведомстве.

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