https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/rossiya-provedet-ucheniya-po-podgotovke-i-primeneniyu-nestrategicheskogo-yadernogo-oruzhiya-1050992243.html
Россия проведет учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия
Россия проведет учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в... 06.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-06T17:15+0300
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны."В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению <...> учения с ракетными соединениями Южного военного округа", — говорится в пресс-релизе.Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.Отмечается, что это также ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.На минувшей неделе европейские политики сделали громкие заявления по поводу украинского конфликта. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с звучащими с Запада заявлениями о готовности отправить войска на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, это новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный, требует особого внимания и особых мер.В МИД России заявили, что предстоящие учения связаны с воинственными заявлениями с Запада и действиями по нагнетанию давления на Россию.Москва рассчитывает, что это мероприятие остудит "горячие головы" в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков, отметили в ведомстве.
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украина, сша, россия, министерство обороны рф
украина, сша, россия, министерство обороны рф
СУХУМ, 6 мая - Sputnik
. Президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, сообщили в Минобороны
.
"В целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Генеральным штабом начата подготовка к проведению <...> учения с ракетными соединениями Южного военного округа", — говорится в пресс-релизе.
Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.
Цель учений — поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия реагировать и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства.
Отмечается, что это также ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.
На минувшей неделе европейские политики сделали громкие заявления по поводу украинского конфликта. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Учения с нестратегическим ядерным оружием связаны с звучащими с Запада заявлениями о готовности отправить войска на Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, это новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный, требует особого внимания и особых мер.
В МИД России заявили, что предстоящие учения связаны с воинственными заявлениями с Запада и действиями по нагнетанию давления на Россию.
Москва рассчитывает, что это мероприятие остудит "горячие головы" в западных столицах, поможет осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков, отметили в ведомстве.